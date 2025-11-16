Termina con un ritiro il 2025 di Pecco Bagnaia. Il torinese, nel corso del primo giro del GP Valencia, è stato spinto fuori da Zarco e una volta finito nella ghiaia non è riuscito a tenere in piedi la sua Ducati. Al termine delle gara Bagnaia è intervenuto su Sky Sport

È più la rabbia per com’è finita questa gara o il fatto di sapere che questa stagione così dannata è finita e si può voltare pagina? Qual è il tuo stato d’animo?

"È stato molto coerente con il finale di stagione, più di tanto non ci si poteva aspettare. La gara è durata 25 secondi ed ero riuscito a superarne 6, quindi ero abbastanza contento fino lì. Dopo fortunatamente mi sono accorto che stava arrivando una saetta bianca e sono riuscito a tirare su la moto, sennò ci sarebbero state complicazioni più dure da gestire. Nel primo giro tutti sono abbastanza aggressivi, tant'è che io ne avevo superati 6 ed è una cosa normale. Lì il punto di staccata è stato un po' ottimista ma sono cose che possono succedere".

Questa stagione ha avuto dentro sfortune, errori, errori del team. Ti è venuta la sensazione che quando si entra in un mood in cui le cose girano male è più facile che certe distrazioni avvengano. Che la componente stanchezza di tutti generi un po’ di negatività. Che serva un inverno, tecnicamente e umanamente, per rimettere il sorriso sulla faccia di tutti, la calma, quel riposo che serve per ripartire carichi e motivati per fare un lavoro che porti al 2026 come Bagnaia deve essere…

“Sicuramente si arriva a fine stagione, in una stagione così dove le cose sono andate così soprattutto nell’ultima parte, si arriva stanchi, sfiniti. Tutti fanno degli errori, come ho detto ieri io ne ho fatti tanti, ogni tanto capita anche alla squadra ed è normale, ci può stare, siamo umani. I test di martedì spero che serviranno per fare un indirizzo per iniziare ad avere una base che funzioni come mi aspetto e non come tutta la stagione, dove non sono mai riuscito a parte un test e una gara a trovarmi bene. Spero che si riesca a ritrovare il feeling di quella gara lì”.

Da fuori, soprattutto vedendo l’ultima gara, questa stanchezza di cui parla Pecco l’ho vista nella faccia di tutti. Non voglio parlare contro il campionato ma tutte queste gare e questi weekend così impegnativi sono abbastanza pesanti. E quando le cose non vanno così bene la cosa si amplifica…

“C’è da dire che le ultime 10 gare siano state tutte doppie. Non è facile, soprattutto per la squadra che deve fare un extra lavoro. Noi alla fine siamo piloti, corriamo, facciamo il massimo, siamo preparati a tutti. È un cambio forse generazionale a livello di campionato, bisogna iniziare a entrare nell’ottica che si incrementerà sempre. Quindi bisognerà cambiare di conseguenza”.