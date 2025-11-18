Piloti in pista a Valencia fino alle 17 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) per una giornata di test molto importante in vista della stagione 2026. Occhi puntati sui due rookie, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Diogo Moreira (Honda Lcr), assenti gli infortunati Marc Marquez e Franco Morbidelli. In casa VR c'è Celestino Vietti, che per la prima volta prova una MotoGP. Di seguito foto, video e curiosità dal paddock nel nostro liveblog, aggiornato minuto per minuto

LA GRIGLIA 2026