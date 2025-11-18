Test Valencia LIVE su Sky e NOW fino alle 17
Vuoi vedere la MotoGP™? Guarda su Sky e in streaming su NOW il test di Valencia
Piloti in pista a Valencia fino alle 17 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) per una giornata di test molto importante in vista della stagione 2026. Occhi puntati sui due rookie, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Diogo Moreira (Honda Lcr), assenti gli infortunati Marc Marquez e Franco Morbidelli. In casa VR c'è Celestino Vietti, che per la prima volta prova una MotoGP. Di seguito foto, video e curiosità dal paddock nel nostro liveblog, aggiornato minuto per minuto
in evidenza
Vuoi vedere la MotoGP™? Guarda su Sky e in streaming su NOW il test di Valencia
Cabaret di baklava per tutti nel box Yamaha: il rookie Toprak Razgatlioglu, al debutto nel nuovo team, ha offerto il tipico dessert turco
Miller è subito rientrato ai box, evidentemente ha testato le condizioni dell'asfalto. Meglio però non rischiare...
Jack Miller è il primo a entrare in pista
Momento di autografi per Jorge Martin
Ancora tutti ai box, la pista si sta lentamente asciugando ma ci sono ancora delle chiazze sull'asfalto
Tardozzi sui lavori in casa Ducati in questa giornata di test: "Affineremo l'elettronica, la cosa più evidente sarà una carena lateralmente diversa. Motore? Sarà il 2025 per tutti"
Vietti: "Sono contentissimo, credo che sarà un giorno indimenticabile per me", queste le prime parole di Celestino, sostituto di Morbidelli nei test di oggi
La moto con cui Celestino Vietti farà i test quest'oggi
La prima immagine di Diogo Moreira con la sua Honda: il brasiliano ha scelto il numero 11
Pista umida dopo la pioggia della notte: nonostante ci sia il sole a Valencia, bisognerà aspettare che il tracciato si asciughi prima di vedere attività in pista
Pit lane aperta, via alla giornata di test a Valencia. I piloti saranno in pista fino alle 13 per la 1^ sessione, poi prove di partenza e dalle 13.20 si parte subito con la FP2
Sorpresa in casa VR46 nel martedì di test a Valencia: al posto dell'infortunato Franco Morbidelli ci sarà Celestino Vietti, che per la prima volta proverà la Ducati MotoGP. Un motivo di interesse per seguire questa giornata sui nostri canali, importantissima in chiave 2026
Assente anche Franco Morbidelli, che si è fratturato il 5° metacarpo della mano sinistra in questo incredibile incidente (clicca il link qui di seguito) con Aleix Espargaro pochi secondi prima della partenza della gara
In casa Ducati ci sarà ancora Nicolò Bulega a fare le veci dell'infortunato Marc Marquez, come negli ultimi due GP
Novità anche nel box Gresini, con Alex Marquez che si è guadagnato una Ducati factory per la stagione 2026 e inizierà a testare nuove componenti da oggi
Yamaha entra oggi ufficialmente nell'era del motore V4, come annunciato da Iwata nel pre gara di Valencia. I piloti dovrebbero comunque avere ancora nel box la vecchia M1 per fare delle comparative
Due i rookie della prossima stagione, Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, in sella rispettivamente alla Yamaha Pramac e alla Honda Lcr
Buongiorno da Valencia, dove alle 10 i piloti scenderanno in pista per i test, i primi con vista sul 2026. La giornata sarà in diretta (dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 17) LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Piloti in pista a Valencia fino alle 17 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) per una...
Archiviata l'ultima gara del 2025 vinta da Bezzecchi, la MotoGP resta a Valencia per i primi test...
Diogo Moreira è il nuovo campione del mondo della Moto2, diventando il primo brasiliano ad...
A 21 anni e 9 mesi Adrian Fernandez centra la prima vittoria in carriera nel Motomondiale: lo...
Il talento spagnolo salta al Mondiale dal JuniorGp, dove si sta giocando il titolo...