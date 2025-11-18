Offerte Black Friday
Test MotoGP a Valencia, tempi e risultati in diretta LIVE

live MotoGp

Piloti in pista a Valencia fino alle 17 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) per una giornata di test molto importante in vista della stagione 2026. Occhi puntati sui due rookie, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Diogo Moreira (Honda Lcr), assenti gli infortunati Marc Marquez e Franco Morbidelli. In casa VR c'è Celestino Vietti, che per la prima volta prova una MotoGP. Di seguito foto, video e curiosità dal paddock nel nostro liveblog, aggiornato minuto per minuto

LA GRIGLIA 2026

Test Valencia LIVE su Sky e NOW fino alle 17

Vuoi vedere la MotoGP™? Guarda su Sky e in streaming su NOW il test di Valencia

Cabaret di baklava per tutti nel box Yamaha: il rookie Toprak Razgatlioglu, al debutto nel nuovo team, ha offerto il tipico dessert turco 

Miller è subito rientrato ai box, evidentemente ha testato le condizioni dell'asfalto. Meglio però non rischiare...

Jack Miller è il primo a entrare in pista

Momento di autografi per Jorge Martin

Il piano di lavoro in casa Aprilia

  • ⁠Sono previsti diversi aggiornamenti dal punto di vista aerodinamico che riguardano tutte le aree della RS-GP
  • Saranno effettuate inoltre prove sull’elettronica
  • Sempre rispettando il congelamento previsto dal regolamento, sono previsti delle soluzioni per migliorare le prestazioni del motore, soluzioni che verranno validate anche nei prossimi test
  • Verrà svolto un lavoro di affinamento del set-up attraverso una serie di prove che durante un normale weekend di gara non è possibile effettuare
  • Jorge Martín proverà il nuovo telaio che Marco Bezzecchi utilizza già da diverse gare

Ancora tutti ai box, la pista si sta lentamente asciugando ma ci sono ancora delle chiazze sull'asfalto

Tardozzi: "Prove su elettronica e nuova carena, motore sarà il 25"

Tardozzi sui lavori in casa Ducati in questa giornata di test: "Affineremo l'elettronica, la cosa più evidente sarà una carena lateralmente diversa. Motore? Sarà il 2025 per tutti"

Vietti: "Sono contentissimo, credo che sarà un giorno indimenticabile per me", queste le prime parole di Celestino, sostituto di Morbidelli nei test di oggi

La moto con cui Celestino Vietti farà i test quest'oggi

La prima immagine di Diogo Moreira con la sua Honda: il brasiliano ha scelto il numero 11 

Pista umida dopo la pioggia della notte: nonostante ci sia il sole a Valencia, bisognerà aspettare che il tracciato si asciughi prima di vedere attività in pista

Le livree speciali di Bagnaia e Bulega per i test di oggi

Bagnaia griglio metalizzato, Bulega in giallo: doppia livrea speciale nei test. FOTO

Bagnaia griglio metalizzato, Bulega in giallo: doppia livrea speciale nei test. FOTO

si parte!

Pit lane aperta, via alla giornata di test a Valencia. I piloti saranno in pista fino alle 13 per la 1^ sessione, poi prove di partenza e dalle 13.20 si parte subito con la FP2

Vietti al posto di Morbidelli

Sorpresa in casa VR46 nel martedì di test a Valencia: al posto dell'infortunato Franco Morbidelli ci sarà Celestino Vietti, che per la prima volta proverà la Ducati MotoGP. Un motivo di interesse per seguire questa giornata sui nostri canali, importantissima in chiave 2026

Bagnaia e Bulega in pista con due livree speciali

Assente anche Franco Morbidelli, che si è fratturato il 5° metacarpo della mano sinistra in questo incredibile incidente (clicca il link qui di seguito) con Aleix Espargaro pochi secondi prima della partenza della gara

Morbidelli cade sulla griglia prima del via e si fa male alla mano. VIDEO

Morbidelli cade sulla griglia prima del via e si fa male alla mano. VIDEO

In casa Ducati ci sarà ancora Nicolò Bulega a fare le veci dell'infortunato Marc Marquez, come negli ultimi due GP

Tardozzi: "Nei test faremo prove di aerodinamica e di elettronica"

Novità anche nel box Gresini, con Alex Marquez che si è guadagnato una Ducati factory per la stagione 2026 e inizierà a testare nuove componenti da oggi

Yamaha entra oggi ufficialmente nell'era del motore V4, come annunciato da Iwata nel pre gara di Valencia. I piloti dovrebbero comunque avere ancora nel box la vecchia M1 per fare delle comparative

La griglia piloti 2026

Due i rookie della prossima stagione, Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, in sella rispettivamente alla Yamaha Pramac e alla Honda Lcr

Il programma della giornata

  • Prima sessione: dalle 10 alle 13
  • Seconda sessione: dalle 13.20 alle 17

Buongiorno da Valencia, dove alle 10 i piloti scenderanno in pista per i test, i primi con vista sul 2026. La giornata sarà in diretta (dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 17) LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

