Abbiamo sentito Tardozzi e ci ha detto che il bilancio della giornata è globalmente positivo. Volevamo sapere se sei allineato a questo pensiero, cosa hai provato e come ti sei trovato…

“È stata sicuramente una giornata positiva, sì. Rispetto al weekend di gara con il prototipo 2026 mi sono trovato bene da subito, siamo riusciti a lavorare bene. Ho provato diverse soluzioni e il ritmo era buono, così come i tempi. Non ho riscontrato difficoltà”.

Quando parli di prototipo 2026, ti riferisci solo alla nuova carena o anche immagino alle nuove mappe elettroniche che noi non vediamo?

“Il primo prototipo 2026, sì. Possono essere mappature o carena”.

Questo test ti fa affrontare questo periodo di pausa in maniera più ottimista? Lo stato d’animo qual è?

“Sono molto contento perché i tempi di questo test sono stati estremamente veloci. Sarebbe stato bello riuscire ad averli anche durante il weekend o comunque in generale avere questo feeling, non solo oggi. Però in generale è positivo averlo trovato e vado in vacanza sicuramente con in un mood migliore rispetto a domenica. Mi sarebbe piaciuto riuscire a fare l’ultimo tentativo di time attack con le soft ma purtroppo ho avuto un piccolissimo problema e non sono riuscito”.

Per quello che ci puoi spiegare, la moto ti dà un feeling che a te piace di più? Vale a dire un anteriore più solido, la possibilità di scaricare la potenza in uscita…

“Sì sì, decisamente. Meglio, sicuramente meglio. Però è la prima uscita e c’è da lavorare”.

Darai tante indicazioni in vista della Malesia sulla strada da seguire? Nel senso che dirai che questa è la base, bisogna continuare su questa strada qui…

“Credo che questa base qua sia ottima, siamo partiti subito bene se non meglio. Quindi bisognerà riuscire a partire da qua”.