Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che è scesa di nuovo in pista a Valencia buttando un occhio al 2026. Nelle prime ore della giornata non si è girato a causa della pioggia caduta nella notte che ha bagnato il tracciato, con la pit lane che è stata aperta verso le 13.30. In casa Ducati è stata provata la nuova carena e si è lavorato anche sull'elettronica. Lavoro simile anche per Aprilia e Ktm, con la casa di Noale che si è "sbizzarrita" con diverse prove di "tail wing", le ali sul codone. Yamaha è scesa in pista con il nuovo motore V4, mentre non ci sono state grosse novità per Honda anche in virtù del sistema di concessioni che gli ha permesso di testare nuove componenti per tutto l'arco della stagione

