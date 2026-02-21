Sei soddisfatto della giornata di oggi?

"È stata una buona giornata, abbiamo riprovato alcuni aspetti sui quali avevamo dei dubbi dopo i test in Malesia. Anche qui la priorità ce l’ha l’aerodinamica quindi è fondamentale scegliere il pacchetto giusto, il focus oggi era su questo aspetto qui. Domani sarà sicuramente una giornata più intensa per cercare di arrivare pronti alla prima gara. Già oggi abbiamo provato una simulazione di Sprint, domani sicuramente faremo una simulazione di gara lunga e stiamo lavorando sul passo".

Due cose tecniche in una: la prima se da una carena all’altra il comportamento della moto cambia di molto e che direzione prendi, e la seconda se la pista te la immagini con poco grip e un primo Gp in cui c’è da tribolare oppure no…

"In questa pista abbiamo una carcassa diversa della gomma dietro che porta ad avere meno grip ma anche a scaldarsi meno. È un compromesso che Michelin ha trovato e funziona molto bene, però ovviamente il grip non è dei migliori in questa pista. Tutto sommato, nonostante fosse il primo giorno siamo andati molto veloci. La carena ha un grande impatto sulla guidabilità della moto, è sempre stato così. Ne abbiamo una che fa più velocità sul dritto e ne abbiamo un’altra che dà più handling ed è fondamentale riuscire a capire questo aspetto".

Aspettiamo ovviamente tutte le comunicazioni ufficiali, il tema lo conosci bene. Volevo soltanto chiederti se gli ultimi dieci giorni sono stati importanti per la tua scelta e se sei sereno. Che tipo di stato d’animo hai rispetto al tuo futuro?

"In questo momento il mio focus è tutto sulla stagione, è fondamentale per me iniziare e finire nel migliore dei modi il 2026. Poi mi sento molto contento e sereno, sono stati 10 giorni a casa sicuramente importanti, adesso siamo pronti per affrontare test e weekend".

Ti chiedo soltanto se questa settimana è stata quella nella quale hai deciso e hai focalizzato le tue idee?

"Penso che presto usciranno i comunicati di tutti i team tra cui il mio. Quindi vedremo".

"Ho scelto quello che pensavo fosse più giusto per me"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum dove ha continuato a parlare del suo futuro: "Sono completamente concentrato su questi test e sulla prima gara. In pochi giorni usciranno tanti annunci di tanti i team. Aspettatevi anche il mio, non vedo perché dirlo adesso. Ho già deciso, ho seguito il mio istinto. Ho scelto quello che pensavo fosse più giusto per me". Poi sui test: "Rispetto all'anno scorso va molto meglio. Ho ancora qualche dubbio su quale carena scegliere, domani decideremo quale soluzione utilizzare. Stamattina ho usato la vecchia aerodinamica, il pomeriggio la nuova: come sempre ci sono pro e contro in ognuna, la 2026 ti dà più velocità ma perdi maneggevolezza. Il passo gara? Non voglio mettere le mani troppo avanti, tengo i piedi per terra. Quando ti senti bene sulla moto è un piacere guidare e mi sto divertendo".