Arriva 'Speed', la nuova newsletter di Sky Sport Insider dedicata ai Motori!

Da martedì 3 marzo una newsletter monotematica per tutti i clienti di Sky Insider. E' sempre curata da Angelo Carotenuto e interamente dedicata a Formula 1, MotoGP e, in generale, al mondo dei motori di Sky Sport. Per riceverla devi cliccare QUI o sul link sotto e mettere una spunta verde sulla tua pagina profilo. CLICCA PER RICEVERE LA NEWSLETTER

Se stai aspettando il ritorno di un fucsia o della bandiera verde, se stai aspettando di sentire il gas a martello o salire su i motori, se stai aspettando le sverniciate che ti fanno saltare in piedi sul divano, ti farà piacere sapere che sta arrivando Speed, la newsletter che ti porta nel mondo di F1, MotoGP, Superbike, Rally e tutto quanto puoi vivere sui canali di Sky sul filo dei centesimi di secondo, tra curve e sorpassi.

La velocità è adrenalina, ma pure conoscenza: anche il pilota più frenetico sa che bisogna fare un pit-stop o fermarsi per capire cosa succede dentro ai motori, per definire le strategie e mettere a punto quei dettagli che fanno la differenza.

Il motore urla, la mente osserva. Questo promette di fare Speed ogni 14 giorni nella tua mail. Troverai le analisi e le storie, gli approfondimenti sulle gare finite e le anticipazioni su quelle che stanno arrivando, con la competenza e la cura della squadra motori di Sky Sport. Potrebbe interessarti Circoletto Rosso, la newsletter di tennis di Sky Sport Insider