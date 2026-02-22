Test positivi per Pecco Bagnaia che, intervenuto su Sky Sport al termine della due giorni di Buriram, ha espresso la sua soddisfazione per quanto fatto in pista: "Delle giornate davvero positive, siamo pronti a iniziare a lottare per la stagione. Oggi purtroppo c'è stato un piccolo intoppo durante la simulazione gara, però per il resto siamo soddisfatti"

Facciamo un po' il bilancio di queste due giornate di test: le cose che ti sono piaciute e se hai qualche dubbio…

"Tutto positivo. Sono stati 5 giorni veramente positivi, buoni. Siamo pronti a iniziare a lottare per la stagione. Oggi purtroppo avevamo in mente di fare una simulazione di gara completa ma c’è stato un piccolo intoppo che mi ha costretto a fermarmi. Però per il resto siamo soddisfatti, abbiamo provato tutte le gomme, tutto quello che c’era da provare tecnicamente e sono soddisfatto".

Intoppi risolvibili?

"Sì, fortunatamente sì. Niente di preoccupante".

Nel giro del time attack c’è qualcosa che hai lasciato?

"Sì ma è stato un buon giro. Purtroppo non sono riuscito a sfruttare il terzo settore come avrei voluto ma niente di che, sono contento comunque dell’1:28 che credo sia mezzo secondo più veloce del best lap che ho fatto nei test dell’anno scorso. Quindi un passo in avanti".

Per avere una visione generale da Valencia a oggi, dopo 5 giorni di test che moto hai lasciato e che moto ti ritrovi? Se hai delle sensazioni davvero diverse rispetto all’anno scorso…

"Questo era stato un test molto difficile per me lo scorso anno, meno quest’anno. La moto mi piace molto, mi sento più comodo: riesco a frenare ed entrare meglio. Ha ancora delle zone dove possiamo lavorare bene, però tutto sommato è migliorativa".

Le scelte che avete fatto di aerodinamica e altri aspetti sono uguali con quelle di Marquez?

"Penso che sia condiviso da tutti i piloti della GP26, la vedrete alla prima gara".

"Voglio godermi ogni momento"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Sono contento delle mie sensazioni, di questi test invernali. Ora è il momento di lottare, ma posso dire di essere contento. La GP26 è diversa ma funziona meglio per il mio stile di guida. Ci manca qualcosa che spero di trovare nel weekend di gara: un po' di consistenza e ripetibilità in frenata. Secondo me i valori sono abbastanza chiari: Ducati e Aprilia sono un passo avanti a tutti. Aprilia ha fatto miglioramenti importanti sul passo e sul giro secco, anche noi abbiamo lavorato bene. Difficile dire ora come andrà il tutto, ma rispetto a un anno fa posso dire di sentirmi a mio agio". Sul suo stato d'animo: "Sono molto più tranquillo, ho i piedi per terra e aspetto il weekend. Cercherò di godermi ogni singolo momento, cosa che l'anno scorso ho fatto poco. Magari questo approccio mi porterà a ottenere maggiori soddisfazioni".