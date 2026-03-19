Le prime impressioni sul nuovo circuito di Goiania, il messaggio a Kimi Antonelli dopo la vittoria in Cina e l'allenamento al Ranch in previsione della doppietta Brasile-Austin: ecco cosa ha detto Pecco Bagnaia alla vigilia del secondo GP stagionale. Di seguito l'intervista al nostro inviato Sandro Donato Grosso e poi quanto aggiunto al media scrum con le altre testate

La prima domanda è facile, sulla pista. Hai fatto un giro, qual è la tua sensazione, cosa ti senti di dire?

"La pista sembra molto bella, il layout è tecnico, veloce, stretto: mi piace. Ci sono molte curve da raccordare: qualche curva veloce, qualche curva che torna molto indietro, quindi tutto sommato è bella. Speriamo che non piova più, perché dovesse piovere la condizione sarebbe un po' difficile, soprattutto prima delle ultime due curve, perché tende ad allagarsi e martedì c'era una situazione abbastanza critica. Sono venuta qua in circuito ed era tosta. Però in ogni caso siamo pronti a tutto e la pista appunto è bella".

Dobbiamo aspettarci una situazione di mancanza di grip, dunque una gara assimilabile a quella della Thailandia? E poi vengo alla tua sensazione con la moto per capire che weekend puoi fare...

"Secondo me all'inizio sarà molto difficile pensare che ci possa essere grip in pista. Vedremo, sicuramente l'asfalto è un biliardo, è perfetto. È un po' sporco, ma penso che il grip sarà abbastanza buono. L'importante sarà riuscire a fare tanti giri per capire più che altro cosa fare sulla moto".

Cosa hai fatto post Thailandia? Ho visto che sei stato al Ranch, se mi puoi raccontare un po' di cose...

"Ci siamo allenati tanto, ci siamo preparati per questa doppia. Questa teoricamente non troppo, ma la prossima gara ad Austin è una delle più difficili dell'intera stagione e abbiamo cercato di essere pronti per Austin".

Ti chiedo l'ultima cosa, se hai scritto, hai chiamato Kimi Antonelli perché fa parte del vostro gruppo, andate in kart insieme: ha ottenuto un bellissimo successo, la prima vittoria in Formula 1 quindi...

"Prima pole e prima vittoria, quindi sì, gli ho scritto. Ovviamente è emozionante un italiano che va così in Formula 1 e sono estremamente contento per lui e se lo merita".

"Ducati ha lavorato per capire il perché del consumo della gomma posteriore a Buriram"

Nel media scrum con gli altri giornalisti Bagnaia ha poi risposto sul tema gomme, le stesse di Buriram: "Ducati ha lavorato molto per capire cosa fosse successo con il consumo della gomma posteriore in Thailandia - ha detto Pecco -. Questa pista è nuova per tutti, l'asfalto sembra fantastico e magari non avremo di nuovo quel problema lì". Poi sui tanti giri previsti (ben 31 nella gara lunga): "Preferisco circuiti più lunghi ma con meno giri, 31 sono veramente tanti. Non è noioso, ma sembra che duri di più. Vedremo come andrà".