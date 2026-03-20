- 1.P. Acosta
- 2.J. Miller
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, oggi le Pre qualifiche: la diretta LIVE del GP Brasile
MotoGP di nuovo in pista a Goiania per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 20: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nelle Libere della mattinata brasiliana, iniziate con un'ora di ritardo per i lavori sulla pista prima delle FP1 Moto3, miglior tempo di Pedro Acosta davanti a Jack Miller e Marco Bezzecchi
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La maggior parte dei piloti hanno montato soltanto le gomme rain nella prima sessione di Libere. L'unico competitivo con le slick (2° tempo) è stato Jack Miller
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I risultati delle FP1 a Goiania
Nelle prove libere della mattina brasiliana, iniziate con un'ora di ritardo per via dei lavori sul tracciato prima delle FP1 Moto3, miglior tempo di Pedro Acosta su Ktm davanti a Jack Miller (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Aprilia)
Dopo un inizio di giornata piovoso a Goiania è uscito il sole e la pista si sta progressivamente asciugando: sarà tempo di slick nelle Pre-qualifiche della top class?
In palio i primi 10 pass per il Q2: chi passerà il taglio? E chi sarà costretto a passare dal Q1 domani?
Ben ritrovati da Goiania, dove alle 19.20 sono in programma le Pre-qualifiche MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW