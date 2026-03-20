Nono tempo per Pecco Bagnaia nelle Pre-qualifiche del GP Brasile. Il torinese, intervenuto su Sky al termine della sessione, si è detto soddisfatto della prima giornata in pista a Goiania nonostante la pioggia che ha condizionato il lavoro dei team. E ha promosso il layout del circuito brasiliano...

Che indicazioni ci puoi dare dopo la giornata di oggi?

"Intanto la pista è una figata, è bellissima. Veramente bella, divertente, tecnica, veloce. Piccola, sì, però è un piccolo diverso rispetto all'Ungheria, che è proprio come correre in un parcheggio. Qua dà gusto, devi raccordare molte curve, devi portar dentro molta velocità... mi diverte molto. Ed è stato un peccato oggi poter fare pochi giri sull'asciutto, però quel poco che ho sentito è positivo. La moto mi piace, mi dà un buon feeling. In queste situazioni qua l'anno scorso ero estremamente in difficoltà mentre oggi, sia stamattina con la pista umida che oggi pomeriggio sull'asciutto, sono stato contento".

Ci chiedevamo poco fa: "Sarà contento Pecco di essere nei dieci?". Fa molta differenza esserci o non esserci, ma mi par di capire che tu ti senti anche un po' meglio che nei dieci…

"Sì, sono contento. Sapevo di aver fatto veramente male la 9-10, ho guardato i dati e purtroppo confermano che l'ho fatta estremamente male. Però tutto sommato per il resto bene".

Quando sei tornato dalla prova di partenza vi hanno inquadrato, Gabarrini e Pagano ti hanno detto "L'hai fatto! L'hai fatto!". Tu hai detto "Sì, ce l'ho fatta!", eravate tutti felici. Cosa hai fatto?

"Mi chiedevano se avessi fatto la partenza. E io invece dicevo 'Ce l'abbiamo fatta ad essere nei dieci', a essere passati in Q2".

Quanto può aver falsato i valori il fatto che l'asciutto vero comunque non ci fosse, nel senso che diverse tratte erano umidi?

"Diciamo che diverse curve erano un po' bagnate e bisognava riuscire a prendere la traiettoria giusta. Però questa pista secondo me tutta asciutta difficilmente la vedremo, perché oggi in tutta la giornata diverse zone non hanno minimamente asciugato e non penso che andranno ad asciugare".