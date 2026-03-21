"A causa delle forti piogge che hanno recentemente colpito la regione, si è verificato un problema alla superficie della pista sul rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile. A causa dei tempi necessari per completare le riparazioni, la prossima sessione di attività in pista sarà la Sprint MotoGP. Le qualifiche per le classi Moto2 e Moto3 sono state rinviate a data da destinarsi. Ulteriori informazioni saranno fornite alle ore 14 (le 18 in Italia, ndr)"