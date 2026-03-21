Sprint MotoGP alle 19.20, a seguire le qualifiche Moto3 e Moto2: questo il nuovo programma del sabato a Goiania dopo i lavori sul rettilineo per rattoppare un buco che si è formato nel post qualifiche della top class. Qui tutti gli aggiornamenti
La situazione in questo momento al circuito, proseguono i lavori. La pit lane dovrebbe aprire alle 19 italiane
Viegas (Fim) spiega cosa è successo
Così il presidente Fim Jorge Viegas: "Il buco, verificatosi per la troppa pressione dell’acqua dei giorni scorsi in un tubo che si è rotto, è stato riparato. La zona scavata dall’acqua sotto il manto stradale è stata completamente riempita e riasfaltata. I responsabili della sicurezza hanno fatto un’ispezione lungo tutto il tracciato per escludere il rischio di altri cedimenti"
I nuovi orari ufficiali del sabato del GP Brasile
- Sprint MotoGP: ore 19.20
- Qualifiche Moto3: ore 20.10
- Qualifiche Moto2: ore 21.05
Sprint MotoGP alle 19.20, qualifiche Moto3 e Moto2 a seguire
Nuovo comunicato della Race Direction: "A seguito dei lavori di riparazione del manto erboso dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint MotoGP dovrebbe iniziare con un leggero ritardo rispetto al previsto, di circa 20 minuti. Un programma aggiornato verrà comunicato a breve. Le sessioni di qualifica per le classi Moto2 e Moto3 dovrebbero svolgersi dopo la Sprint"
Possibile partenza della Sprint alle 19.20
Secondo le ultime news riferite da Sandro Donato Grosso è possibile che la Sprint Race possa partire alle 19.20 in Italia, con 20' di ritardo, con apertura pit lane alle 19. Si attendono comunicazioni ufficiali
Intanto le ultime dal nostro inviato Sandro Donato Grosso: si sta continuando a lavorare, c'è il dubbio che si possa essere aperta un'altra buca in curva 4 (anche questa fuori traiettoria)
Siamo in attesa di news dalla Race Direction: su Sky Sport MotoGP (canale 208) tutti gli aggiornamenti con Vera Spadini e i suoi ospiti
Il buco, che era inizialmente circolare, è stato poi allargato in un secondo tempo (come si vede nella foto sotto) per poter intervenire e rattoppare. Si prova a risolvere la situazione e a mettere in sicurezza la pista in vista della Sprint
Alle 18 nuovi aggiornamenti: tra circa 40 minuti la Race Direction darà nuovi aggiornamenti in vista della Sprint Race MotoGP, che dovrebbe disputarsi alle 19 ora italiana
"Al lavoro, dovremmo riuscire a disputare la Sprint"
Queste le parole di Tome Alfonso, FIM MotoGP Safety Officer: "A causa delle forti piogge dei giorni scorsi, si è formato un avvallamento sulla superficie della pista dovuto al movimento del terreno. E' fuori dalla traiettoria ideale e stiamo già intervenendo per risolvere il problema. Se tutto va bene, dovremmo riuscire a disputare lo Sprint di MotoGP oggi"
Il comunicato della Race Direction
"A causa delle forti piogge che hanno recentemente colpito la regione, si è verificato un problema alla superficie della pista sul rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile. A causa dei tempi necessari per completare le riparazioni, la prossima sessione di attività in pista sarà la Sprint MotoGP. Le qualifiche per le classi Moto2 e Moto3 sono state rinviate a data da destinarsi. Ulteriori informazioni saranno fornite alle ore 14 (le 18 in Italia, ndr)"
Il buco che si è formato sul rettilineo principale del circuito di Goiania
Buco in pista, qualifiche Moto3 e Moto2 rinviate
Qualifiche Moto3 e Moto2 rinviate. Al termine della pole MotoGP si è formato in pista. Addetti al lavoro per risolverlo, si prova a disputare la Sprint MotoGP in programma alle 19 ora italiana