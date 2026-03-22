Ormai è una certezza, anche quando le cose paiono girare male. Marco Bezzecchi ha firmato la quarta vittoria consecutiva in sella a un’Aprilia, che non meraviglia più per i valori messi in pista. Ma venerdì nessuno avrebbe scommesso sul successo del romagnolo, che navigava in alto mare, sulla pista inedita di Goiania, staccato in modo imbarazzante persino dall’ultimo arrivato in MotoGP, Toprak Razgatlioglu. Il quarto posto nella gara sprint, dopo il secondo tempo in qualifica, è stato il segnale del cambio di passo.

Doppietta Aprilia con Jorge Martin

"Venerdì ero in crisi – ha detto Marco - non capivo perché andassi così piano. Poi abbiamo sistemato la moto, sabato ero motivato e la buona qualifica ha riacceso la speranza". Sul podio si è trovato di fianco il compagno di squadra, Jorge Martin, tornato sul podio dopo 490 giorni (e ben quattro operazioni che l’hanno obbligato a una stagione da invalido). "L’Aprilia è una moto completamente diversa dalla Ducati, ma sto ritrovando la fiducia, come nel 2024, lavorando con pazienza per recuperare la condizione", le sue parole.

Diggia manda Marquez fuori dal podio, Bagnaia cade

Terzo un sorprendente Di Giannantonio, capace di tenere a bada Marc Marquez che non vince una gara lunga da Misano 2025, altro dato su cui riflettere e che disegna un nuovo rapporto di forze; un anno fa le Ducati dominavano, oggi la classifica vede due piloti Aprilia al comando, Bezzecchi e Martin. E’ presto per un bilancio, ma tre moto di Noale nei primi cinque posti in gara (la quinta guidata da Ogura) sono un segno di solidità. La Ducati reagirà, ma qualcosa è cambiato e i suoi piloti di punta non brillano: Bagnaia è caduto dopo undici giri ("pessime sensazioni, non potevo spingere, in balia della moto, e ho pure sbagliato le qualifiche"), Marquez non è fisicamente al meglio e, parole sue, "faticavo a stare con Fabio e quando ho cercato di superarlo ho perso l’anteriore"; Alex Marquez è solo l’ombra del protagonista visto nel 2025, ed ha chiuso sesto.