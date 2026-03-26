Di Giannantonio: "Caduta in Brasile? Lunedì ho avuto dolore alla spalla, ma non ci penso"
Ad Austin vigilia dedicata alle parole dei piloti. Tra i protagonisti anche Fabio Di Giannantonio, reduce dai due podi a Goiania: "Lunedì avevo tanto dolore dopo la caduta nel warm up del Brasile, ma non voglio pensare a questo". Poi sui duello con Marquez: "L'espressione perfetta del motorsport". Venerdì si scende in pista: Libere dalle 16.45, Pre-qualifiche alle 21 LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Per l’occasione Fabio Di Giannantonio sfoggia una maglietta molto colorata. "A me e al team piace esprimerci in modi diversi dagli altri. Livrea e casco riprendono gli stessi elementi, disegnati da Aldo Drudi. Abbiamo fatto tappa a New York per presentali (e per assistere a una partita di Nba al Madison Square Garden, ndr)”. Fabio non nasconde la sua passione per la trasferta negli Usa. "La pista è fantastica, con i bandieroni disegnati nelle vie di fuga, ma qua è bello tutto, l’ambiente e il pubblico. E’ tutto molto caratteristico, diverso dagli altri posti. Quando corro qui resto ogni volta esterrefatto".
"Miei duelli con Marquez espressione perfetta per il motorsport"
Sabato in Brasile ha centrato il podio, dietro a Marquez, e sabato gli è arrivato davanti, finendo al terzo posto, nonostante il dolore alla spalla per la caduta nel Warm Up. "Domenica l’ho un po’ sottovalutata, ma lunedì è stata più dolorosa. Comunque non è una scusa e farò il massimo come sempre. E’ solo un problemino, con la testa siamo concentrati". Pensi di ripetere le prestazioni del Brasile? "Mi sono divertito molto con Marc in Brasile, gara tosta ma corretta". Ma vi siete anche toccati… "In MotoGP stiamo andando talmente forte e veloci che è difficile controllare ogni movimento, ma quello che abbiamo mostrato a Goiania è la migliore espressione del nostro sport. E’ importante fare delle belle battaglie, per il pubblico, è quello che vogliono vedere i fan". Sul resto, la buca di sabato e l’asfalto compromesso domenica, Fabio non ha invece nulla da rimarcare. "Penso che fossero condizioni difficili da prevedere, e che abbiano fatto comunque bene a mettere Goiania in calendario. Alla fine credo che sia stato fatto un buon lavoro".
Qui di seguito puoi rivivere la conferenza piloti del giovedì di Austin con le parole di Diggia, Bezzecchi e Marc Marquez
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Da non perdere alle 21.10, sul canale 200 di Sky Sport, l'appuntamento con 'Racebook', con news, interviste e approfondimenti sul giovedì di Austin. Tutti gli aggiornamenti anche sul nostro sito skysport.it. La MotoGP scende in pista venerdì alle 16.45 per le FP1, prima sessione del weekend
CONFERENZA PILOTI TERMINATA
Ora è il momento social: i piloti raccontano alcuni aneddoti sui fan
Marquez: "La cosa importante era arrivare con una mentalità aperta. Problemi sull'asfalto si erano già verificati a Mandalika, ma a livello di sicurezza le condizioni erano ok"
Diggia: "Le condizioni del Brasile erano difficili anche da prendere per gli organizzatori. La pista a un certo punto ha iniziato a deteriorarsi ma non si poteva prevedere. Goiania è una bellissima pista, hanno fatto un gran lavoro"
Bezzecchi: "Omologazioni? Hanno sempre fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Non posso lamentarimi, in Brasile hanno fatto il massimo per poter correre in maniera sicura"
Marquez sul Cota: "Sono tante curve e richiedono almeno 3 stili diversi di guida. La parte più difficile è il primo settore, cambia a ogni giro"
Diggia sul Cota: "E' la pista con più curve, è dura restare concentrato"
Bezzecchi sul Cota: "Il primo settore è molto fisico, ma anche il resto della pista: non hai quasi mai il tempo di respirare a parte il rettilineo, ma anche lì in realtà con gli avvallamenti non ti puoi rilassare mai"
Diggia: "Mi sono divertito tantissimo con Marquez, le nostre sfide sono state aggressive come è normale che sia, ma pulite. Non è facile controllare ogni aspetto, ogni movimento della moto. Abbiamo dimostrato il modo perfetto di esprimere il motorsport"
Marquez: "Motori congelati? Il Mondiale MotoGP ha bisogno di tanti costruttori competitivi, se hai tanti colori diversi sul podio è meglio. In questo momento sembra essere il momento dell'Aprilia ma ci sono ancora 20 weekend davanti... "
Bezzecchi: "Farò esattamente quello che ho fatto finora per restare davanti, dare il massimo in pista e a casa. Essere preparato prima delle gare e poi ai GP lavorare nella maniera migliore"
Bezzecchi: "Se penso di poter essere campione del mondo? Mancano ancora 40 gare tra Sprint e GP, è troppo presto. Io vorrei essere competitivo per tutta la stagione e cercherò di lavorare al meglio tutti i weekend, ma oggi non voglio riempirmi la testa di queste cose... "
Marquez: "Similitudini tra oggi e il 2017, quando Vinales arrivò qui con due vittorie di fila? Ogni gara è importante, quando c'è un pilota come Bez che vince con facilità è difficile fermarlo, noi faremo il nostro lavoro. Per quanto riguarda il paragone, ero in un'altra forma... "
Marquez: "Io penso di avere la miglior moto e il miglior team"
Diggia: "Non dobbiamo necessariamente scegliere quale sia la moto migliore, l'importante è che ci siano le battaglie... "
Bezzecchi: "Quanto bisogna aspettare per avere un quadro sui valori del campionato? Difficile fare comparative tra la mia Aprilia e le Ducati. Quel che è importante è che mi sento molto bene e amato nel box, questo è ciò che conta di più per me"
Marquez: "Tornare a vincere qui? E' una pista che amo, ma nelle ultime 4 stagioni non ho vinto. Devo capire quali errori ho fatto e come migliorare. Bez sta dimostrando una grande velocità ed è il favorito da leader del Mondiale, io cercherò di fermarlo ma in questo momento è il pilota più veloce. Anche Diggia è molto veloce, non ci concentreremo sul nostro lavoro"
Marquez: "Cosa mi manca? Un po' di feeling, devo essere più costante sui tempi sul giro. Ci serve un po' di costanza, servono i tempi sul giro in maniera più facile. Ma in Brasile è già andata meglio rispetto alla Thailandia"
Marquez: "L'anno scorso abbiamo iniziato la stagione con una forma migliora e stiamo cercando di tornare ad avere un buon feeling. L'obiettivo è questo per il weekend, Austin si adatta al mio stile ma i primi due settori sono molto fisici e non sono sicuro di essere al 100% ancora"
Diggia: "La livrea per gli Usa è stata disegnata da Aldo Drudi, sono contento di poter riprendere questi colori e ci sono tante cose che ci fanno arrivare qui con vibrazioni positive"
Diggia: "Caduta nel warm up in Brasile? L'ho sottovaluta, lunedì è stato il giorno peggiore col dolore ma non voglio pensarci, farò il massimo per essere al 100%, è un problemino ma sono concentrato"
Diggia: "Questo circuito mi piace molto, sono sempre esterrefatto quando guido qui e voglio godermi il weekend"
Bezzecchi: "Bello essere vicini al record di Jorge Lorenzo di più giri di fila in testa in gara, ma non è il nostro obiettivo principale, mio e della squadra"
Bezzecchi: "Parte della pista più favorevole all'Aprilia? Non lo so, la moto è diversa rispetto a quando vinse qui Vinales due anni fa. E poi c'è Marquez, penso che abbia più vittorie lui qui che io in tutta la mia carriera"
Bezzecchi: "5 vittorie possibili? Si riparte da zero in questo weekend, ogni gara è un capitolo a sé. Mi piace il tracciato, non vedo l'ora di saltare sulla moto"
Tutto pronto ad Austin per la conferenza piloti alla vigilia del GP Usa: ricordiamo che saranno presenti in sala stampa Bezzecchi, Marc Marquez e Di Giannantonio
Guida al GP Usa: tutti gli orari su Sky Sport
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Bezzecchi è reduce da 4 vittorie consecutive (le ultime due gare lunghe del 2025 e le prime due del 2026), un poker di trionfi arrivati guidando il gruppo dal primo all'ultimo giro di ogni GP
Parleranno il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi (Aprilia), insieme con Marc Marquez (Ducati ufficiale) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)
Buongiorno da Austin, Texas, dove alle 18 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) è in programma il primo evento ufficiale del weekend del GP Usa, la conferenza piloti