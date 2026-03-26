Per l’occasione Fabio Di Giannantonio sfoggia una maglietta molto colorata. "A me e al team piace esprimerci in modi diversi dagli altri. Livrea e casco riprendono gli stessi elementi, disegnati da Aldo Drudi. Abbiamo fatto tappa a New York per presentali (e per assistere a una partita di Nba al Madison Square Garden, ndr)”. Fabio non nasconde la sua passione per la trasferta negli Usa. "La pista è fantastica, con i bandieroni disegnati nelle vie di fuga, ma qua è bello tutto, l’ambiente e il pubblico. E’ tutto molto caratteristico, diverso dagli altri posti. Quando corro qui resto ogni volta esterrefatto".

"Miei duelli con Marquez espressione perfetta per il motorsport"

Sabato in Brasile ha centrato il podio, dietro a Marquez, e sabato gli è arrivato davanti, finendo al terzo posto, nonostante il dolore alla spalla per la caduta nel Warm Up. "Domenica l’ho un po’ sottovalutata, ma lunedì è stata più dolorosa. Comunque non è una scusa e farò il massimo come sempre. E’ solo un problemino, con la testa siamo concentrati". Pensi di ripetere le prestazioni del Brasile? "Mi sono divertito molto con Marc in Brasile, gara tosta ma corretta". Ma vi siete anche toccati… "In MotoGP stiamo andando talmente forte e veloci che è difficile controllare ogni movimento, ma quello che abbiamo mostrato a Goiania è la migliore espressione del nostro sport. E’ importante fare delle belle battaglie, per il pubblico, è quello che vogliono vedere i fan". Sul resto, la buca di sabato e l’asfalto compromesso domenica, Fabio non ha invece nulla da rimarcare. "Penso che fossero condizioni difficili da prevedere, e che abbiano fatto comunque bene a mettere Goiania in calendario. Alla fine credo che sia stato fatto un buon lavoro".

Qui di seguito puoi rivivere la conferenza piloti del giovedì di Austin con le parole di Diggia, Bezzecchi e Marc Marquez