Jorge Martin passa Pecco Bagnaia all’ultimo giro e torna a vincere una Sprint dopo 511 giorni (Malesia 2024). Out Di Giannantonio, steso da Marc Marquez al primo giro (per lo spagnolo long lap penalty nella gara di domenica). Nel finale caduto anche Bezzecchi mentre era 2°. Penalizzato anche Acosta per pressione gomme: da 3° scivola 8°, sul podio sale Enea Bastianini. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Domenica la gara lunga alle 22 su Sky Sport e in streaming su NOW

Per la gioia è caduto impennando dopo il traguardo. Eccesso di felicità comprensibile perché Jorge Martin ha dovuto aspettare 511 giorni per tornare a vincere una gara breve, la sua specialità nell’anno del titolo, il 2024. Inarrestabile, lo spagnolo, ha vinto una corsa tutta all’attacco. "La scelta della gomma media è stato un azzardo ma ha ripagato – ha detto Martin- e ringrazio l’Aprilia per avermi messo in condizioni di tornare al successo", ha detto Jorge dopo una gara in cui ha sbaragliato chiunque si trovasse davanti, incluso Pecco Bagnaia, ripreso all’ultimo giro dopo la fuga del pilota della Ducati, tornato sul podio felice e finalmente sorridente. “Un po’ brucia, ma il sorpasso di Martin era imparabile. Forse ho dato troppo nei primi giri e non avevo più gomma a fine gara - ha raccontato Bagnaia -. Dobbiamo cercare di capire come utilizzare meglio la gomma posteriore con la carcassa più dura".

Marc Marquez stende Di Giannantonio al 1° giro

Gara palpitante per i tanti colpi di scena: a cominciare dall’erroraccio di Marc Marquez al primo giro, sulla pista dove ha vinto sette volte in passato. Nel tentativo di superare Fabio Di Giannantonio, Capitan America è caduto portandosi dietro il romano della Ducati VR46 che scattava dalla pole position. Domenica dovrà scontare un long lap penalty. Non è il solito Marc, lo si era capito fin da venerdì, quando una brutta caduta in prova l’ha lasciato incerottato e dolorante a schiena e collo. Ma anche la Ducati sembra soffrire la competitività degli avversari.

Bezzecchi scivola e cede la testa del Mondiale a Martin

L’altro colpo di scena è arrivato a tre giri dalla fine, quando Bezzecchi, al termine di una rimonta paziente, è scivolato dopo aver superato Martin, al quale ha dovuto cedere anche la testa del mondiale, per un punto di differenza. E domenica Marco dovrà scattare dalla seconda fila nella gara lunga, penalizzato di due posizioni per aver ostacolato involontariamente Marc Marquez in qualifica. Terzo Acosta, poi retrocesso per pressione irregolare delle gomme: sul podio sale così Enea Bastianini. Quinto Luca Marini con una Honda in decisa crescita.