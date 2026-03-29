Terza vittoria consecutiva in gara lunga nel 2026 per Bezzecchi che domina anche il GP Austin. Il romagnolo si è messo in testa dal primo giro e ha chiuso davanti a Martin (seconda doppietta stagionale per Aprilia dopo quella di Goiania) e Acosta. 4° Di Giannantonio, poi Marc Marquez e Bastianini. 10° Bagnaia. Bez torna in testa alla classifica del Mondiale: è a +4 su Martin. La MotoGP torna a Jerez dal 24-26 aprile (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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