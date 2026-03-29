MotoGP ad Austin: vince Bezzecchi davanti a Martin e Acosta
Terza vittoria consecutiva in gara lunga nel 2026 per Bezzecchi che domina anche il GP Austin. Il romagnolo si è messo in testa dal primo giro e ha chiuso davanti a Martin (seconda doppietta stagionale per Aprilia dopo quella di Goiania) e Acosta. 4° Di Giannantonio, poi Marc Marquez e Bastianini. 10° Bagnaia. Bez torna in testa alla classifica del Mondiale: è a +4 su Martin. La MotoGP torna a Jerez dal 24-26 aprile (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
Rivivi il trionfo di Bezzecchi con i nostri HIGHLIGHTS
Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (canale 208) oltreché su Skysport.it per interviste e approfondimenti. La MotoGP torna a fine aprile a Jerez de la Frontera. E' tutto da Austin!
Bezzecchi torna leader: la CLASSIFICA dopo Austin
Bezzecchi vince anche ad Austin: il VIDEO dell'ultimo giro - Sky Sport MotoGPVai al contenuto
Il VIDEO dell'ultimo giro ad Austin col trionfo di Bezzecchi
Bezzecchi vince ad Austin (i numeri di Michele Merlino)
- primo pilota che dal 1992 in poi conduce 5 GP consecutivi dall’inizio alla fine
- rimo pilota che vince i primi 3 GP di una stagione dal 2014 (Marc Marquez: vinse i primi 10).
- 9^ vittoria in top-class
- 21° podio in top-class (3° quest'anno, 5° consecutivo) eguaglia Tadayuki OKADA al 37° posto di tutti i tempi (top-class).
- 11^ vittoria nella top-class
L'ordine d'arrivo del GP Stati Uniti
SIMPLY THE BEZ! MARCO BEZZECCHI VINCE ANCHE AD AUSTIN E FA 3 SU 3 IN STAGIONE! GARA DOMINATA PER IL PILOTA APRILIA, CHE TORNA LEADER DEL MONDIALE! Sul podio anche Martin per una nuova doppietta della casa di Noale e Acosta
ULTIMO GIRO!
2 giri alla fine
Bagnaia in crisi totale, passato anche da Alex Marquez. Davanti Bezzecchi sembra poter gestire su Jorge Martin. Ultimi chilometri al Cota...
3 giri alla fine
Bagnaia incassa il sorpasso di Marc Marquez, ora 5°, e Bastianini in pochi secondi. Davanti sempre un secondo divide le due Aprilia
Sorpassi e controsorpassi continui tra Bastianini e Marc Marquez, gran duello! Enea resiste
4 giri alla fine
Bezzecchi sempre con un secondo di vantaggio su Martin, 1 secondo e mezzo invece il ritardo di Acosta da Jorge. Dietro gran bagarre per la 5^ e 6^ posizione con sorpassi e controsorpassi tra Marc Marquez e Bastianini, a loro volta attaccati a un Bagnaia in calo
La situazione a 5 giri dalla fine
Attenzione! Rallenta Ogura, problema tecnico, è costretto al ritiro. Era in rimonta
E Martin ha passato ad Acosta! Ora è doppietta Aprilia là davanti! Errore di Pedro, che va lungo e viene infilato
8 giri alla fine
Sorpasso fantastico di Ogura su Di Giannantonio, chirurgico il giapponese in staccata per prendersi a 4^ posizione
Il sorpasso di Ogura su Bagnaia
8 giri alla fine
Acosta recupera 3 decimi su Bezzecchi: vantaggio sempre nell'ordine del secondo, non molla Pedro! Dietro Ogura minaccioso anche su Diggia dopo essersi sbarazzato di Bagnaia
9 giri alla fine
Ogura passa Bagnaia e si prende la 5^ posizione, davanti Bezzecchi sta provando ad allungare: +1''3 su Acosta
La situazione a 10 giri dalla fine
Pillola statistica da Michele Merlino: al giro 3 Bezzecchi ha battuto il record di giri in testa (erano 103, ora sono già 110) consecutivi dell'era moderna, primato che apparteneva a Jorge Lorenzo nel 2015
11 giri alla fine
Ci avviciniamo a metà gara: Bezzecchi e Acosta sugli stessi tempi, Martin a 6 decimi da Pedro. Poi Diggia, Bagnaia e Ogura, ora il più veloce in pista
Brivido per Jorge Martin, che si salva così
12 giri alla fine
Bagnaia ormai è sugli scarichi di Di Giannantonio, gara ancora lunghissima ad Austin. Bezzecchi ha sempre 1 secondo da gestire su Acosta...
Il VIDEO della partenza e del 1° giro ad Austin
13 giri alla fine
Bezzecchi ha oltre un secondi di vantaggio su Acosta, Martin a 8 decimi dal pilota Ktm. Ma attenzione a Diggia e Bagnaia, stanno rientrando...
Si stende Joan Mir: aveva appena fatto il long lap penalty
La situazione a 15 giri dalla fine
Dovrà scontare un long lap penalty anche Mir, ora 6°, per un taglio alla chicane di qualche giro fa
Marc Marquez ha scontato il long lap penalty: da 7° che era ritorna in pista 11° alle spalle di Raul Fernandez
17 giri alla fine
Di Giannantonio prova a rientrare sui primi tre dopo aver lasciato la compagnia di Bagnaia. Marc Marquez 7°, dovrebbe scontare a breve il long lap penalty
Il contatto precedente tra Bezzecchi e Acosta, vola via qualche pezzo dalla Ktm dello spagnolo
18 giri alla fine
Bezzecchi conserva un vantaggio risicato su Acosta, non riesce a scappare il pilota prilia. I primi tre, Martin compreso, molto attacati
Caduta per Johann Zarco, pilota ok
19 giri alla fine
Bezzecchi al comando, poi Acosta, Martin, Diggia, Bagnaia e Marc Marquez
20 giri alla fine
Bezzechi passa Acosta prima del rettilineo e si mette in testa! I due quasi si toccano
La partenza
Ancora partenza complicata per Diggia, che scivola 5° in poche curve. Davanti c'è Acosta, poi Bezzecchi e Martin
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP DEGLI STATI UNITI DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione
Tra poco si parte ad Austin, dove dovranno essere completati 20 giri
La griglia di partenza di Austin
La scelta delle gomme
E' il momento dell'inno statunitense ad Austin
Dopo la ripartenza post incidente, in Moto2 vittoria di Senna Agius, davanti al nostro Celestino Vietti
Piloti MotoGP in pista per il giro di allineamento
Pauroso incidente in Moto2: cosa è successo
7 piloti coinvolti, con Piqueras (frattura al femore) che ha avuto la peggio. Ecco cosa è successo al Cota nella gara della categoria di mezzo