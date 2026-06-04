Pecco Bagnaia, si torna subito in pista. La tua immagine che mi rimane del Mugello è quell'ultima curva, quel terzo posto riconquistato di forza.

Sì, è stato sicuramente un weekend positivo, il lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti. Gli ultimi giri ho alzato veramente tanto i tempi perché c'è stato un calo eccessivo della gomma dietro, però lo sapevamo e quindi ho cercato di essere il più pulito, ma anche il più veloce, possibile nella prima fase di gara, per cercare di arrivare in fondo in una buona posizione. Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo. Proveremo a far qualcosa anche qui. È una pista diversa, non c'è tanto consumo e le gomme durano molto, c'è tanto grip e quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, cercheremo di far bene".

Qui l'anno scorso eri stato in difficoltà, 13º nella Sprint e 9º in gara. Però mi sembra di poter dire che quest'anno ci arrivi in una condizione differente, sia tecnica sia anche proprio di spirito. Come la vedi?

"L'anno scorso eravamo messi veramente male qui. Se uno riguarda le immagini, si vede una moto molto nervosa in staccata: si muoveva tanto, andavo spesso lungo, tant'è che in gara ho dovuto fare anche un long lap penalty perché alla staccata della penultima curva sono andato lungo. E' un problema che quest'anno non stiamo avendo, in staccata e in ingresso siamo migliori e quindi, secondo me, saremo veloci. Però è una pista un po' particolare, non tanto nelle mie corde, quindi bisognerà cercare di riuscire ad andar forte da subito".

Gli avversari sono sempre quelli ormai: i valori sono definiti secondo te o magari può inserirsi qualcuno di tanto in tanto?

"Qui sicuramente ci saranno più moto veloci, perché la pista è con tanto grip e quindi le problematiche di qualche moto scompariranno. Sicuramente anche le Honda e le Yamaha saranno molto veloci".

"Dal Mugello al Balaton come dalle stelle alle stalle..."

Poi al media scrum Bagnaia si è soffermato sui cambiamenti sulla moto rispetto alla passata stagione: "Stiamo lavorando tanto e ci stiamo muovendo in una direzione diversa rispetto a quella che avevamo intrapreso nel 2025 e rispetto alle caratteristiche iniziali della moto di quest'anno - ha detto ai giornalisti presenti in Ungheria -. Sto prendendo una certa strada e gli altri stanno cercando di capire se sia quella giusta oppure no. Però penso che alla fine arriveranno anche loro". Poi ancora: "L'anno scorso abbiamo perso un po' la nostra strada, ora stiamo cercando di ritrovare quello che avevamo costruito nelle stagioni precedenti. Stiamo cambiando molto il bilanciamento della moto rispetto a come era nata. È qualcosa che ci sta aiutando, stiamo progredendo. Il prossimo passo sarà aumentare il grip, che è l'unica cosa che mi manca in questo momento". Infine sul circuito del Balaton Park: "Diciamo che passiamo dalle stelle alle stalle: il Mugello è una delle due piste più belle del mondo, mentre questa è di gran lunga la più brutta. So che la sicurezza viene messa al primo posto e che stanno cercando di fare il massimo, però se il layout è questo è difficile migliorarlo...".