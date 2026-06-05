MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Ungheria
Al Balaton Park si torna in pista per le Pre-qualifiche, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. In Ungheria si inizia a fare sul serio: in palio i primi 10 pass per il Q2. Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez davanti all'Aprilia di Fernandez e alla Ktm di Acosta. 9° il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14
CLAMOROSO IN MOTO3, IL FRATELLO DI RAUL SQUALIFICATO DAI PRIMI 6 GP
in evidenza
Bagnaia di nuovo in pista, gli serve un cambio di passo enorme per centrare il Q2
Otto minuti alla bandiera a scacchi: Acosta, Aldeguer, Marc Marquez, Fernandez, Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio, Binder, Moreira e Lecuona in questo momento in Q2
I tempi a 10' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bagnaia veramente in difficoltà, 19° a 10' dalla fine delle Pre-qualifiche. In questo momento il Q2 è un miraggio per Pecco...
Marc Marquez si migliora in 1:37.569 ma resta terzo
Aldeguer balza in seconda posizione alle spalle di Acosta, inizia il valzer dei time attack a Balaton Park
Si rivede anche Vinales, che entra in top 10 provvisoria col sesto tempo. Bagnaia 16°, continuano le difficoltà per lui in questo turno
I tempi a 20' dalla fine delle Pre-qualifiche
Iker Lecuona decimo! Davvero ottimo tempo per il pilota spagnolo, sostituto in Gresini di Alex Marquez
Un'altra immagine del codone evoluzione Ducati
Che rischio per Ogura!
Nuovo codone in casa Ducati, provato da Marc Marquez per il momento (ma che anche Bagnaia testerà): nella foto quello a sinistra, mentre a destra un confronto con quello standard
Di Giannantonio sale in sesta posizione, Brad Binder in 10^: in questo momento Bagnaia scivola di nuovo fuori dalla top ten, col 12° tempo provvisorio
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Marc Marquez strepitoso con gomme medie usate: secondo tempo in 1:37.907!
Bezzecchi con la morbida al posteriore sale in seconda posizione alle spalle di Acosta
Pedro Acosta scende sotto il muro dell'1:38 in 1:37.741, balza al comando
Ai Ogura balza in 4^ posizione provvisoria, Bagnaia passa dal 21° al 17° posto. Ancora qualche problema per Pecco
Diggia si migliora e sale in decima posizione, davanti a un ottimo Toprak. Entra in top 10 anche Raul Fernandez
Luca Marini si migliora ed entra in top 5, Bagnaia e Diggia al momento i big che sarebbero esclusi dal Q2. Ma c'è ancora molto tempo...
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bagnaia in fondo alla classifica: sentiva la leva del freno un po' morbida, hanno fatto uno spurgo dei freni ed è pronto a rientrare in pista
Vento piuttosto forte a Balaton Park, dove il cielo resta nuvoloso
Bezzecchi (con gomma media al posteriore) sale in seconda posizione: 1:38.296. Si mette alle spalle di Aldeguer e davanti a Marc Marquez, ma Fermin ha fatto il tempo con la soft dietro
Aldeguer ha abbassato ancora nel frattempo: 1:38.162, tempo firmato con gomma morbida al posteriore
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bezzecchi sale in 5^ posizione, Bagnaia non è ancora riuscito a fare un tempo da top 10: è 15° Pecco dopo i primi 10 minuti
Fermin Aldeguer nuovo miglior tempo: 1:38.463
Primi tempi: Bezzecchi in testa, poi Bastianini e Moreira. Ma è pioggia di caschi rossi a Balaton Park
Raul Fernandez e il casco ispirato al pallone del Mondiale di calcio
Piloti in pista, un'ora a disposizione per centrare il Q2
Tutto pronto per le Pre-qualifiche MotoGP, tra poco la top class torna in pista in Ungheria. Cielo ancora coperto, ma per il momento regge
Tutto sul circuito del Balaton Park
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
In difficoltà Cal Crutchlow, che non è al meglio dopo lo sforzo fisico del Mugello e non conosce peraltro la pista: il pilota Lcr è ultimo a 3 secondi e mezzo dal miglior tempo di Marquez
Iker Lecuona, in sella alla Ducati Gresini al posto di Alex Marquez, ha chiuso le FP1 col 21° (e penultimo) tempo a oltre 2 secondi da Marc Marquez
Che rischio nelle FP1: Toprak chiede scusa a Ogura
Il record della pista di Balaton è 1:36.518 (a firma Marc Marquez). I piloti riusciranno a batterlo già oggi nelle Pre-qualifiche o ci proveranno domani in qualifica?
Marc Marquez è ripartito da dove aveva finito in Ungheria: nel 2025 il pilota di Cervera aveva dominato il weekend, con pole, Sprint e gara lunga
La classifica dei tempi delle FP1
5° tempo per Fabio Di Giannantantio, 6° per Bagnaia. Il leader del Mondiale Bezzecchi, invece, ha iniziato co un nono posto
Nella mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere: il pilota Ducati ha fermato il cronometro in 1:38.626, precedendo l'Aprilia di Fernandez e la Ktm di Acosta
In Ungheria si inizia a fare sul serio: in palio questo pomeriggio ci sono infatti i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Superare il taglio garantirebbe (almeno) di partire dalla 12^ casella
Ben ritrovati da Balaton Park, dove alle 15 sono in programma (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) le Pre-qualifiche