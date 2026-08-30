Rosario Triolo ci racconta chi era Alex Fiorio, morto il 17 agosto 2026 a 61 anni dopo una malattia che l'ha portato via in pochi mesi. Ex campione del mondo rally del gruppo N (1987) con la Lancia, è stato anche team manager nel Motomondiale in 125 a inizio anni Duemila

Alex Fiorio è più dei rally, Alex Fiorio è innanzitutto umanità, che le gare, semmai, hanno riflesso. Dietro la sua allegria naturale, dietro le sue strimpellate di chitarra, dietro la passione per le corse c'era la discrezione di un uomo, un professionista, che a un certo punto della sua vita è stato prima di ogni altra cosa figlio di un grande papà, Cesare, riluttante a spalancargli porte comode per l'eccessivo pudore di fuggire a qualunque sospetto di nepotismo.

Eppure il talento trova la sua strada, sempre, e Alex campione del mondo rally alla fine lo è diventato, seppure Gruppo N. Tra i "grandi" la gloria l'ha vista da vicino, secondo nel mondiale 89, con la Lancia Delta Integrale del Jolly Club dietro solo all'ufficialissima Martini di Biasion, con l'unico rimpianto di un Sanremo perso a pochi km dal traguardo, e la vittoria di gara nella massima categoria del WRC così mai conquistata.

Quando ha smesso, Alex ha scoperto il suo secondo talento, quello di saper trasmettere le proprie conoscenze. Lo ha fatto attraverso la sua rally school, lo ha fatto trasformando un pezzo di terra divorato dal sole in un percorso da rally per la Fiorio Cup, nel suo buen retiro pugliese della Masseria Camarda. Supportato sempre dalle figlie MariaPaola e Francesca e dalla moglie Oxana, ora determinate ad andare avanti nel suo ricordo, e pronte ad accogliere con entusiasmo i viaggi di Alex, continuamente con le sue idee oltre il punto in cui i sogni potessero osare, come se la vita fosse un salto su quattro ruote tenute insieme da una meccanica non concepita per volare, che però, in fondo, era quello che Alex meglio sapeva fare.