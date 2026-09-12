Marc Marquez si prende di forza la prima posizione in curva 1 e poi non la molla più: sua la Sprint Race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del Mondiale Jorge Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a -14 dalla vetta, mentre Bez è a -22. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca Sky. Domenica il gran finale: gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Come ad Aragon due settimane prima, la pole position di Bezzecchi non è bastata a tenere dietro Marc Marquez nella gara veloce di Misano. Come in Spagna, il campione della Ducati ha vinto la corsa al via, infilandosi all’interno alla prima staccata, per poi allungare, portando il distacco fino a un secondo. La reazione negli ultimi giri del pilota Aprilia, che a differenza di Marquez ha scelto una gomma morbida, non è bastata ad accorciare, per tentare un sorpasso. Marc ha gestito la gara alla perfezione, prendendosi un margine sufficiente nelle prime battute per poi controllare fino al traguardo. Vittoria importante in chiave campionato: il catalano ha rosicchiato altri 5 punti a Martin, terzo e al comando con un vantaggio di 14 lunghezze.

Marquez: "L'obiettivo era prendere subito la testa"

"L’obiettivo era quello di mettermi subito davanti - ha detto Marquez - sapendo che Bezzecchi aveva una gomma più morbida. Poi ho gestito, ma la gara più importante resta quella di domenica". Un paio di punti li ha guadagnati anche Bezzecchi, che almeno s’è tolto la soddisfazione di tenere alle spalle il compagno di squadra, ma ha ribadito come la gara veloce non sia ancora del tutto nelle sue corde, a differenza del catalano che resta il primatista assoluto delle Sprint. Suo fratello Alex ha rimediato alla doppia scivolata in qualifica, che l’ha costretto a partire dalla nona casella, recuperando fino al quinto posto, dietro Di Giannantonio che ha dovuto cedere la terza posizione a Martin. Bagnaia ha chiuso tredicesimo un’altra giornata da dimenticare.