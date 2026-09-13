MotoGP, GP Misano: Marc Marquez vince la gara. 2° Alex, 3° Acosta. Out Bezzecchi
Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martin in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. 4° Aldeguer, 5° Martin. Out Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa, Bagnaia, Zarco, Rins, Moreira, Mir e Miller. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez a -33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
Marquez vince a Misano (i numeri di M. Merlino)
- al comando del mondiale per la prima volta dopo 301 giorni (Valencia anno scorso). Ha rimontato 85 punti a Martin, con cui è a pari punti ora.
- Per la 6^ volta Marc Marquez vince davanti al fratello: non succedeva dal GP del Sachsenring dell’anno scorso
- 131° podio in top-class (5° quest'anno) 170° podio in tutte le classi.
- DUCATI: 130^ vittoria nella top-class (7^ quest'anno)
- -9 dal costruttore italiano più vincente, la MV Agusta (139).
L'ordine d'arrivo del GP San Marino
Marc Marquez sfrutta la caduta di Bezzecchi a inizio gara e vince il GP di San Marino, bissando il successo di ieri nella Sprint: il ducatista, col 5° posto di Martin, raggiunge Jorge in testa alla classifica del Mondiale a 274 punti. Completano il podio Alex Marquez e Acosta
ULTIMO GIRO A MISANO!
Caduta per Zarco, pilota ok
2 giri alla fine
Marc Marquez sempre in gestione su suo fratello Alex, che però non gliela sta di certo regalando...
3 giri alla fine
Acosta costretto probabilmente ad alzare bandiera bianca, ci ha provato fino all'ultimo. Davanti tra Marc Marquez e Alex Marquez il gap resta sempre intorno al mezzo secondo
4 giri alla fine
Marc Marquez e Alex Marquez ora sugli stessi tempi. E attenzione ad Acosta, è in rimonta su entrambi. Gara veramente ancora aperta a Misano!
La situazione a 5 giri dalla fine
6 giri alla fine
Alex Marquez sempre più vicino a Marc! Tra i due fratelli ci sono 4 decimi ora, per la vittoria è ancora apertissima...
7 giri alla fine
Attenzione ad Alex Marquez, 6 decimi da Marc. Da capire quanto è gestione e quanto invece ne ha di più il pilota Gresini
Situazione mondiale: Marc Marquez e Jorge Martin, se finisse così, in questo momento sono a pari punti!
8 giri alla fine
Marc Marquez in gestione ora, Alex Marquez si è riportato sotto il secondo ma il nove volte campione del mondo sembra in controllo. Acosta molto più staccato dai due ducatisti, Martin è stato passato anche da Aldeguer...
Il sorpasso di Acosta su Martin
Gara a eliminazione, finisce la gara anche di Alex Rins che rientra ai box
La situazione a 10 giri dalla fine
12 giri alla fine
Acosta passa Martin e si prende virtualmente il podio! Là davanti Marc Marquez sta aumentando il ritmo, Alex non sembra poterlo seguire. E peraltro ha subito un'importante imbarcata poco fa che gli ha sicuramente fatto perdere qualcosa
Il VIDEO della caduta di Bagnaia
13 giri alla fine
Marc Marquez nel frattempo ha allungato: 1 secondo sul fratello Alex, che a sua volta ha un secondo su Jorge Martin. Pedro Acosta in recupero sul pilota Aprilia, è vicinissimo...
14 giri alla fine
Alex Marquez passa Martin, doppietta in famiglia in questo momento a Misano!
La situazione a 15 giri dalla fine
16 giri alla fine
Marc Marquez ripassa Martin e si riprende la leadership del GP! Martin deve guardarsi alle spalle di Alex Marquez, che è tornato sotto. C'è un terzetto davanti ora!
18 giri alla fine
Marc Marquez prova a reagire e a recuperare su Martin, che ha mezzo secondo di vantaggio. Alex non è distante dal fratello, più staccato Acosta. In questo momento il miglior italiano è Luca Marino, è settimo
La situazione a 20 giri dalla fine
Il VIDEO della caduta di Bezzecchi
21 giri alla fine
MARTIN PASSA MARQUEZ! Jorge è il nuovo leader del Gran Premio
Caduta anche per Bagnaia, pilota ok. Si chiude un weekend complicatissimo per Pecco. Si ritira anche Mir, che rientra in pit lane
Morbidelli completa il long lap penalty e riparte dalla 15^ posizione
23 giri alla fine
Sportellate tra Alex Marquez e Acosta, il pilota Ktm prova a resistere ma alla fine deve cedere il passo al connazionale
24 giri alla fine
Marc Marquez sempre in testa con tre decimi su Martin, poi Acosta molto più staccato dal pilota Aprilia e con Alex Marquez sugli scarichi...
25 giri alla fine
Marc Marquez leader del Gran Premio, poi Martin e Acosta. Cadute anche per Jack Miller e Diogo Moreira
CADE BEZZECCHI!! FINISCE SUBITO LA GARA DEL PILOTA APRILIA! Brutta scivolata tra curva 12 e 13, ma l'italiano si rialza subito ed è ok. Era largo in traiettoria e ha perso l'anteriore
La partenza
Stavolta Bezzecchi chiude la porta e gira in testa, poi Marc Marquez e Jorge Martin, gran partenza per lo spagnolo di Aprilia
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP SAN MARINO DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione
I piloti dovranno percorrere 26 giri sul circuito 'Marco Simoncelli'. 4' al giro di ricognizione, sale la tensione a Misano...
La griglia di partenza del GP San Marino
E' il momento degli inni a Misano: prima quello di San Marino e poi quello italiano. Canta Valentina Pesaresi
Bezzecchi a Sky prima del via: "Sarà importante fare una bella partenza, cercheremo di restare concentrati e fare il massimo. Più interno alla prima curva? Potrebbe essere, vediamo cosa inventarci... "
Tony Cairoli arriva in elicottero e poi porta il trofeo in griglia che sarà assegnato al vincitore della gara
Anche Simona Quadarella in griglia: "Sport molto diverso dal mio, ma come nel nuoto anche i piloti danno del tu al cronometro"
Piloti schierati in griglia, 15 minuti al via
Pubblico da record a Misano: 184mila persone nel weekend
- Pre-Weekend: 33,507
- Sabato: 54,059
- Domenica: 96,485
- Totale affluenza: 184,051
Momento non facile per Bagnaia, che però a Misano centra un traguardo storico. Da oggi è il pilota con più Gran Premi in sella a una Ducati
Più gare con Ducati: Bagnaia da record a MisanoVai al contenuto
La concentrazione di Diggia prima del via
Fabio Di Giannantonio festeggia il 200° GP in carriera. Ecco la torta celebrativa al team VR46
Piloti in pista per il giro di schieramento
In Moto2 trionfo di Gonzalez
In Moto3 super vittoria del solito Quiles. HIGHLIGHTS
Livrea speciale anche per Gresini, tributo al Sic
Il team Gresini omaggia Simoncelli: oggi sarà in pista così. FOTOVai al contenuto
Aprilia si veste di bianco: livrea omaggio a Vespa e Villeneuve
Aprilia si veste di bianco per la gara di Misano: livrea omaggio a Vespa e VilleneuveVai al contenuto
L'altra penalità da scontare è quella di Franco Morbidelli, chiamato a un long lap penalty per aver ostacolato Enea Bastianini in Pre-qualifica
Bagnaia partirà 13° in griglia, guadagnando una posizione rispetto alla Sprint Race del sabato per via della penalità di Johann Zarco. Il pilota francese è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi nelle qualifiche