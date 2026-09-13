Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martin in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. 4° Aldeguer, 5° Martin. Out Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa, Bagnaia, Zarco, Rins, Moreira, Mir e Miller. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez a -33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CADUTA DI BEZZECCHI. FOTO-VIDEO - CLASSIFICA