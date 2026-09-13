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MotoGP, GP Misano: Marc Marquez vince la gara. 2° Alex, 3° Acosta. Out Bezzecchi

Marc Marquez vince a Misano e aggancia Martin in testa al Mondiale. Completano il podio suo fratello Alex e Acosta. 4° Aldeguer, 5° Martin. Out Bezzecchi, scivolato nel primo giro mentre era in testa, Bagnaia, Zarco, Rins, Moreira, Mir e Miller. In classifica Marc e Martin sono appaiati a 274 punti, Bez a -33. La MotoGP torna in Austria dal 18 al 20 settembre (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CADUTA DI BEZZECCHI. FOTO-VIDEO - CLASSIFICA

in evidenza

GP Misano: 1° M. Marquez 2° A. Marquez 3° Acosta

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LIVE

Marquez vince a Misano (i numeri di M. Merlino)

  • al comando del mondiale per la prima volta dopo 301 giorni (Valencia anno scorso). Ha rimontato 85 punti a Martin, con cui è a pari punti ora.
  • Per la 6^ volta Marc Marquez vince davanti al fratello: non succedeva dal GP del Sachsenring dell’anno scorso
  • 131° podio in top-class (5° quest'anno)  170° podio in tutte le classi.
  • DUCATI: 130^ vittoria nella top-class (7^ quest'anno)
  • -9 dal costruttore italiano più vincente, la MV Agusta (139).

L'ordine d'arrivo del GP San Marino

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bandiera a scacchi!

Marc Marquez sfrutta la caduta di Bezzecchi a inizio gara e vince il GP di San Marino, bissando il successo di ieri nella Sprint: il ducatista, col 5° posto di Martin, raggiunge Jorge in testa alla classifica del Mondiale a 274 punti. Completano il podio Alex Marquez e Acosta

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ULTIMO GIRO A MISANO!

bandiera gialla!

Caduta per Zarco, pilota ok

2 giri alla fine

Marc Marquez sempre in gestione su suo fratello Alex, che però non gliela sta di certo regalando...

3 giri alla fine

Acosta costretto probabilmente ad alzare bandiera bianca, ci ha provato fino all'ultimo. Davanti tra Marc Marquez e Alex Marquez il gap resta sempre intorno al mezzo secondo

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4 giri alla fine

Marc Marquez e Alex Marquez ora sugli stessi tempi. E attenzione ad Acosta, è in rimonta su entrambi. Gara veramente ancora aperta a Misano!

La situazione a 5 giri dalla fine

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6 giri alla fine

Alex Marquez sempre più vicino a Marc! Tra i due fratelli ci sono 4 decimi ora, per la vittoria è ancora apertissima...

7 giri alla fine

Attenzione ad Alex Marquez, 6 decimi da Marc. Da capire quanto è gestione e quanto invece ne ha di più il pilota Gresini

Situazione mondiale: Marc Marquez e Jorge Martin, se finisse così, in questo momento sono a pari punti!

8 giri alla fine

Marc Marquez in gestione ora, Alex Marquez si è riportato sotto il secondo ma il nove volte campione del mondo sembra in controllo. Acosta molto più staccato dai due ducatisti, Martin è stato passato anche da Aldeguer...

Il sorpasso di Acosta su Martin

ritiro

Gara a eliminazione, finisce la gara anche di Alex Rins che rientra ai box

La situazione a 10 giri dalla fine

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12 giri alla fine

Acosta passa Martin e si prende virtualmente il podio! Là davanti Marc Marquez sta aumentando il ritmo, Alex non sembra poterlo seguire. E peraltro ha subito un'importante imbarcata poco fa che gli ha sicuramente fatto perdere qualcosa

Il VIDEO della caduta di Bagnaia

13 giri alla fine

Marc Marquez nel frattempo ha allungato: 1 secondo sul fratello Alex, che a sua volta ha un secondo su Jorge Martin. Pedro Acosta in recupero sul pilota Aprilia, è vicinissimo...

14 giri alla fine

Alex Marquez passa Martin, doppietta in famiglia in questo momento a Misano!

La situazione a 15 giri dalla fine

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16 giri alla fine

Marc Marquez ripassa Martin e si riprende la leadership del GP! Martin deve guardarsi alle spalle di Alex Marquez, che è tornato sotto. C'è un terzetto davanti ora!

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18 giri alla fine

Marc Marquez prova a reagire e a recuperare su Martin, che ha mezzo secondo di vantaggio. Alex non è distante dal fratello, più staccato Acosta. In questo momento il miglior italiano è Luca Marino, è settimo

La situazione a 20 giri dalla fine

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Il VIDEO della caduta di Bezzecchi

21 giri alla fine

MARTIN PASSA MARQUEZ! Jorge è il nuovo leader del Gran Premio

bandiera gialla!

Caduta anche per Bagnaia, pilota ok. Si chiude un weekend complicatissimo per Pecco. Si ritira anche Mir, che rientra in pit lane

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penalità

Morbidelli completa il long lap penalty e riparte dalla 15^ posizione

23 giri alla fine

Sportellate tra Alex Marquez e Acosta, il pilota Ktm prova a resistere ma alla fine deve cedere il passo al connazionale

24 giri alla fine

Marc Marquez sempre in testa con tre decimi su Martin, poi Acosta molto più staccato dal pilota Aprilia e con Alex Marquez sugli scarichi...

25 giri alla fine

Marc Marquez leader del Gran Premio, poi Martin e Acosta. Cadute anche per Jack Miller e Diogo Moreira

CADE BEZZECCHI!! FINISCE SUBITO LA GARA DEL PILOTA APRILIA! Brutta scivolata tra curva 12 e 13, ma l'italiano si rialza subito ed è ok. Era largo in traiettoria e ha perso l'anteriore

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La partenza

Stavolta Bezzecchi chiude la porta e gira in testa, poi Marc Marquez e Jorge Martin, gran partenza per lo spagnolo di Aprilia

si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP SAN MARINO DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione

I piloti dovranno percorrere 26 giri sul circuito 'Marco Simoncelli'. 4' al giro di ricognizione, sale la tensione a Misano...

La griglia di partenza del GP San Marino

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E' il momento degli inni a Misano: prima quello di San Marino e poi quello italiano. Canta Valentina Pesaresi

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Bezzecchi a Sky prima del via: "Sarà importante fare una bella partenza, cercheremo di restare concentrati e fare il massimo. Più interno alla prima curva? Potrebbe essere, vediamo cosa inventarci... "

Tony Cairoli arriva in elicottero e poi porta il trofeo in griglia che sarà assegnato al vincitore della gara

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Anche Simona Quadarella in griglia: "Sport molto diverso dal mio, ma come nel nuoto anche i piloti danno del tu al cronometro"

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Piloti schierati in griglia, 15 minuti al via

Pubblico da record a Misano: 184mila persone nel weekend

  • Pre-Weekend: 33,507
  • Sabato: 54,059
  • Domenica: 96,485
  • Totale affluenza: 184,051

Momento non facile per Bagnaia, che però a Misano centra un traguardo storico. Da oggi è il pilota con più Gran Premi in sella a una Ducati

Più gare con Ducati: Bagnaia da record a Misano

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La concentrazione di Diggia prima del via

Fabio Di Giannantonio festeggia il 200° GP in carriera. Ecco la torta celebrativa al team VR46

Piloti in pista per il giro di schieramento

In Moto2 trionfo di Gonzalez

In Moto3 super vittoria del solito Quiles. HIGHLIGHTS

Livrea speciale anche per Gresini, tributo al Sic

Il team Gresini omaggia Simoncelli: oggi sarà in pista così. FOTO

Il team Gresini omaggia Simoncelli: oggi sarà in pista così. FOTO

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Aprilia si veste di bianco: livrea omaggio a Vespa e Villeneuve

Aprilia si veste di bianco per la gara di Misano: livrea omaggio a Vespa e Villeneuve

Aprilia si veste di bianco per la gara di Misano: livrea omaggio a Vespa e Villeneuve

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L'altra penalità da scontare è quella di Franco Morbidelli, chiamato a un long lap penalty per aver ostacolato Enea Bastianini in Pre-qualifica

Bagnaia partirà 13° in griglia, guadagnando una posizione rispetto alla Sprint Race del sabato per via della penalità di Johann Zarco. Il pilota francese è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi nelle qualifiche

Bagnaia 13°: "Mi sento umiliato, oggi è il mio massimo è questo"

Bagnaia: 'Guido in difesa, oggi questo è il mio massimo'

Bagnaia: 'Guido in difesa, oggi questo è il mio massimo'

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Martin 3°: "Ho fatto quel che potevo partendo quinto"

Bezzecchi: "Marquez con la media? Io avrei faticato ancor di più nei primi giri"

Bezzecchi e la scelta della gomma (diversa da quella di Marquez) nella Sprint

Bezzecchi e la scelta della gomma (diversa da quella di Marquez) nella Sprint

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Marc Marquez: "Fidarsi dei dati Ducati la scelta vincente"

Prosegue la rimonta di Marquez, Martin più vicino: la classifica

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Misano

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Marc vince la Sprint davanti a Bez: gli highlights

Marc Marquez dalla seconda casella: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza di Misano

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Bezzecchi scatta dalla pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale a Misano: alle 14 la gara su Sky Sport

La MotoGP è pronta a scendere in pista per la gara lunga di Misano, ultimo atto del GP San Marino. Semaforo verde alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.