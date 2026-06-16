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il commento

Il trionfo di Toyota a Le Mans risana cicatrici profonde

Matteo Pittaccio

©Getty

Quella siglata domenica scorsa da Toyota non è solo la sesta vittoria nella 24 Ore di Le Mans, ma anche e soprattutto la certificazione definitiva che lo squadrone giapponese cercava da anni per rispondere a chi ha sempre dato poco valore ai cinque successi firmati tra il 2018 ed il 2022. Il tutto a dieci anni esatti da quell’ultimo, drammatico, giro di Kazuki Nakajima...

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