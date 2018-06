Michael Jordan? Molto meglio Bruce Lee

Tanto che invece di indicare il classico Michael Jordan come il suo idolo incontrastato Walker IV sceglie un personaggio ben diverso: “Tutti a casa mia adorano Bruce Lee – mio padre, mia madre, l’intera famiglia – così io ho iniziato a guardare tutti i suoi video e i suoi film. Ogni volta che c’era una sua battuta mio padre stoppava il film e me la spiegava: nelle sue parole c’è un sacco di saggezza, spesso dice cose molto profonde. Bruce Lee è davvero un grande, non lo può fermare nessuno”. Una passione che lo ha portato anche ad assumere il nick Bruce Lee come proprio handle su Twitter, prima di tornare al suo nome di battesimo da quando ha scelto di candidarsi per il Draft: “Anche il mio stile di gioco in campo si ispira a lui”, afferma. Diventato grande fan delle arti marziali, ci si è chiesti se a questa passione ne corrispondesse un fuoco almeno uguale per il basket: Walker IV ammette di non aver mai seguito il Draft in passato e di non guardare tantissime partite in tv, ma ovviamente la passione è lì: “Ho visto ore e ore di filmati su Ray Allen, per studiare il suo stile di tiro, ma mi piace moltissimo anche come giocano Klay Thompson, per la sua indipendenza di piedi e la capacità di segnare, e C.J. McCollum, per la capacità di attaccare e sfruttare gli screen and roll tenendo sempre a distanza il suo difensore”. Alla domanda sul giocatore numero uno di sempre il primo nome con cui risponde è quello di LeBron James, “ma credo che anche Wilt Chamberlain debba meritare considerazione, perché fisicamente e atleticamente era assolutamente dominante”. Per avere un’idea di quelle che sono le caratteristiche del neo-Spur, invece, si può prendere per buona la sua stessa definizione, data durante un colloquio pre-Draft (“Mi hanno chiesto di paragonarmi a un utensile: ho risposto che sono uno spork – un mix tra spoon, cucchiaio, e fork, forchetta – perché sono universale”) oppure ascoltare il suo agente, Happy Walters: “Come persona mi ricorda Amar’e Stoudemire, un altro che ha sempre avuto un range molto eclettico di interessi fuori dalla pallacanestro, dal buon vino all’arte. Come giocatore spero possa diventare simile a Dwyane Wade, un realizzatore capace di sfruttare al meglio le sue grandi doti atletiche”. È grazie agli insegnamenti del padre, Lonnie III, che il rookie nero-argento ha imparato “che c’è molto altro oltre al basket”, “e da lui ho anche ereditato la volontà a impegnarmi per la mia comunità: magari non scenderò mai in politica, ma mi piacerebbe trovare il modo di fare la differenza, che sia migliorando le scuole o gli ospedali”. Da mamma Tamica viene il lato un po’ più pazzo, quello che lo vede cantare a squarciagola tutte le canzoni di Frank Sinatra (“Stranger in the night è la mia preferita”) e impazzire per i suoi due cani, un pit bull di nome Alfredo e un cane corso chiamato Scooby-Doo. Chissà cosa starà pensando Gregg Popovich del suo nuovo giocatore – ma una cosa può lasciarlo tranquillo: Lonnie Walker IV va a letto ogni sera alle 10, un coprifuoco volontario che ha scelto di non trasgredire mai. Un problema in meno.