Fois: "Le prossime 15 partite diranno chi siamo"

Con un record di 8 vittorie e 7 sconfitte, i Sacramento Kings sono attualmente undicesimi in una Western Conference in cui la classifica continua a cambiare ogni singola notte. Riccardo Fois, intervistato in esclusiva per Sky Sport, ha tracciato un bilancio del primo mese della squadra di cui è diventato assistente allenatore per coach Mike Brown, per un inizio di regular season contrassegnato da qualche infortunio di troppo (specialmente alle stelle DeMar DeRozan e Domantas Sabonis) e le super prestazioni di De’Aaron Fox, che ha fatto la storia della lega segnando 109 punti in due gare consecutive come non se ne vedevano dai tempi di Kobe Bryant nel 2017.

Un bilancio di questa prima parte della stagione?

"Secondo me in linea con le aspettative, soprattutto visti gli infortuni che abbiamo avuto e avendo integrato un giocatore della qualità di DeMar DeRozan all'interno della squadra. Siamo a 8 vittorie e 7 sconfitte: abbiamo perso qualche partita a punto a punto che si poteva vincere, abbiamo vinto qualcuna magari un po' fortunata. Però adesso tornano gli infortunati e comincia la stagione per noi: dobbiamo decidere chi vogliamo essere. Se vogliamo essere una squadra che punta ad arrivare ai playoff e poi fare strada dobbiamo fare il salto in qualità, se questo è il nostro obiettivo".

Cosa non vi è piaciuto finora dal punto di vista tecnico?

"L'inizio della stagione NBA è sempre così: tutte le squadre stanno trovando il loro equilibrio, tutte le squadre stanno cercando di capire chi sono. Noi abbiamo avuto un viaggio a Est già importante, che non succede sempre nelle prime dieci partite e sicuramente dobbiamo essere più costanti nella nostra intensità difensiva. Siamo a metà classifica come difensive rating, vogliamo essere tra le prime dieci; e invece in attacco abbiamo iniziato la stagione magari non tirando benissimo da tre, però con buoni tiri che adesso stanno entrando. Quindi dobbiamo continuare su quella strada visto che lì siamo tra le prime dieci come attacco e vogliamo essere uno dei migliori cinque attacchi".

Parlando sul tiro da tre proprio, avete iniziato male, eravate ventiquattresimi per tiri realizzati da tre, che non rispecchia le vostre caratteristiche e la qualità dei vostri tiratori.

"No assolutamente. È chiaro che quando arriva un giocatore come DeRozan, uno dei più grandi realizzatori della storia NBA ma sicuramente non un tiratore da tre, bisogna cambiare. La mappa di tiro di una squadra cambia un po’ con uno come lui. Una delle nostre caratteristiche offensive è quella di costruire buoni tiri da tre e, anche se all’inizio non stavano entrando, siamo riusciti ad essere uno dei migliori attacchi. Adesso nelle ultime partite i nostri tiratori stanno trovando più ritmo e quindi, toccando tutto quello che c'è da toccare, speriamo che questo trend continui".