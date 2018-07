Derrick Rose, Minnesota Timberwolves

L’ex MVP NBA (nel 2011 in maglia Bulls, il più giovane MVP di sempre, allenato in panchina da coach Thibodeau) continua la sua avventura nel Minnesota. L’accordo è per un solo anno, a 2.393.000 dollari e si spiega principalmente con due motivazioni: la prima riguarda proprio l’attuale allenatore e presidente delle basketball operations dei T’Wolves, lo stesso Thibodeau in panchina a Chicago (“Ci è piaciuto il modo in cui si è inserito nel nostro gruppo – le sue parole – e pensiamo abbia giocato molto bene nei playoff, da sempre una sua carattestica. Il nostro obiettivo è quello di avere in squadra più giocatori forti possibile”); la seconda si trova nelle parole dello stesso allenatore, e rimandano proprio al rendimento di Rose nei playoff: dopo aver disputato solo 9 partite in stagione regolare con i T’Wolves, con 5.8 punti in 12.4 minuti di media, nelle 5 gare di postseason contro i Rockets Rose ha chiuso con 14.2 punti e 2.6 assist di media in quasi 24 minuti. Abbastanza da fargli guadagnare un rinnovo annuale.

Ersan Ilyasova, Milwaukee Bucks

Bentornato Ersan! A Milwaukee lo conoscono bene, lo hanno scelto nel 2005 con la n°36 e lo hanno avuto in squadra per i primi 7 anni della sua carriera NBA (intervallati ad apparizioni in Europa). Ora il ritorno, che sancisce anche una seconda reunion, quella con coach Mike Budenholzer, che ha allenato Ilyasova prima nella stagione 2016-17 e poi ancora all’inizio della scorsa annata, sempre ad Atlanta (prima che il giocatore turco venisse ceduto per la seconda parte della stagione e i playoff a Philadelphia). Il nuovo contratto è triennale (con il terzo anno però non garantito) per un totale di 21 milioni di dollari. La firma dell’ala 31enne getta più di un dubbio sulla volontà della dirigenza dei Bucks di confermare a roster anche Jabari Parker, per cui la squadra può pareggiare ogni offerta che riceve ma che, così facendo, finirebbe per aumentare ancora la luxury tax che già si è condannata a pagare, visto che con il contratto dato a Ilyasova Milwaukee raggiunge un monte salari vicinissimo ai 130 milioni, quando è fissata a 123.733.000 la soglia della tassa di lusso.

Rudy Gay, San Antonio Spurs

In nero-argento ancora per un anno, ma con un aumento di stipendio. Con la rinuncia annunciata settimana scorsa al suo ultimo anno di contratto (che lo avrebbe pagato 8.8 milioni di dollari), Rudy Gay è tornato temporaneamente sul mercato per non far altro che rinegoziare al rialzo il suo accordo con gli Spurs. Missione compiuta: il contratto annuale spuntato alla franchigia texana lo pagherà 10 milioni di dollari, con un guadagno di 1.2 milioni: “Dopo la scorsa stagione non è stato difficile scegliere di tornare con questo gruppo e lottare per il titolo”. In 57 partite con gli Spurs Gay ha tenuto medie di 11.5 punti e 5.1 rimbalzi, sufficienti a convincere R.C. Buford e Gregg Popovich a volerlo ancora in squadra e concedergli anche un leggero aumento.