Il regalo che arriva da oltreoceano per il battesimo di Sky Sport NBA – il nuovo arrivato sulla piattaforma Sky, dal 2 luglio visibile sul canale 205 – non poteva essere migliore, con la notizia che tutti i tifosi aspettavano: la decisione di LeBron James riguardante il suo futuro. La news di lasciare Cleveland per approdare a Los Angeles, sponda Lakers, arriva proprio in contemporanea al lancio del nuovo canale interamente dedicato – 24 ore al giorno – al basket più bello del mondo, quello della NBA (e del suo equivalente femminile, la WNBA). Un‘abbuffata di basket destinata a saziare anche il tifoso più esigente, grazie all’acquisizione della programmazione originale di NBA TV, che rende così realtà per ogni appassionato italiano il sogno di poter seguire la NBA come se si fosse negli Stati Uniti. Almeno una partita live al giorno, oltre 1.000 ore di programmazione in diretta, dalla regular season fino ai playoff per culminare con le finali per l’anello, oltre a tutta la stagione WNBA, alle summer league dove poter vedere per la prima volta i giovani talenti che si affacciano alla lega e alle rubriche di approfondimento che indagano tutti i segreti del campionato più bello del mondo, da Basket Room a NBA Action. Questi gli appuntamenti fissi, i capisaldi di una programmazione che non si ferma mai, ma in palinsesto c’è molto di più, e fin dai primi giorni di trasmissione non mancano gli appuntamenti imperdibili. Il giorno del lancio ecco il primo passaggio assoluto (2 luglio, ore 17.00) di uno speciale NBA Finals realizzato da Flavio Tranquillo, Alessandro Mamoli e Davide Pessina durante l’ultima sfida per l’anello tra Warriors e Cavs, girato tra Oakland e Cleveland. A seguire, alle ore 17.30 – nel primo giorno della sua nuova avventura come giocatore dei Los Angeles Lakers – viene riproposto lo speciale Basket Room dedicato a LeBron James, quasi a celebrarne la sua carriera in maglia Cavs, giunta al termine proprio nella notte (replica il 3 luglio alle ore 17.00, seguito da un altro speciale Basket Room andato in onda questa stagione su Sky Sport, e dedicato al tre volte campione NBA Steph Curry).