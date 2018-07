SKY SPORT SERIE A, CANALE 208: il calcio italiano in esclusiva

Sul 208 si accende Sky Sport Serie A: per la prima volta un canale dedicato al nostro campionato, al via dal 18 agosto. In esclusiva ben 266 partite, 7 su 10 per ogni turno di campionato, tra cui in esclusiva 16 big match su 20. E non solo: la Serie A si potrà vivere anche in 4K HDR con Sky Q. In attesa della partenza del campionato, appuntamento con le grandi amichevoli internazionali dell’International Champions Cup, in esclusiva dal 20 luglio, con in campo tutto il meglio del calcio europeo, incluse Juventus, Inter, Milan e Roma.