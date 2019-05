Che sia il miglior giocatore della Eastern Conference non è in dubbio – con buona pace di Giannis Antetokounmpo, sotto controllo e ancora non chiamato a fare gli straordinari per trascinare i Bucks. Ma considerando l’impatto sui due lati del campo e la capacità di migliorare i compagni (che senza di lui crollano in maniera verticale in quei pochi minuti in cui il n°2 Raptors riprende fiato), Kawhi Leonard si candida a vestire i panni del giocatore più decisivo dei playoff 2019. Del suo infortunio non si ricorda più nessuno, così come della convalescenza e delle polemiche texane, mentre tutti hanno ben stampati in testa i 39 punti, 14 rimbalzi, cinque assist e 13 canestri raccolti contro Philadelphia in gara-4. L’ennesimo assolo, per rimettere in carreggiata Toronto. “Ho condiviso il parquet soltanto un’altra volta nella mia carriera con un giocatore così decisivo – racconto Kyle Lowry, partito forte mai poi perso nuovamente per strada – Yao Ming, uno di quelli che quando attaccava il canestro non potevi pensare di fermarlo. Kawhi sta facendo lo stesso, ormai da un mese a questa parte”. L’efficacia dell’All-Star ex-Spurs infatti sta rendendo devastante il suo impatto e la sua resa. Il dato che racconta meglio la sua capacità di non sprecare nulla, di badare al sodo senza sbavature, riguarda i tiri non contestati: dei 24 tentativi dal campo senza un avversario nei pressi a dargli fastidio, Leonard ne ha convertiti 21 nei primi quattro episodi della serie contro Philadelphia. Se libero, non sbaglia mai. Tanto da aggiornare il record di partite oltre quota 30 punti segnati in maglia Raptors (quattro, ancora aperta) e da far parte di un club esclusivo in quanto a punti e cifre raccolte. In questa post-season infatti Leonard sta mantenendo una media ben al di là ai 30 punti segnati (32.3), ai cinque rimbalzi raccolti (7.7) e ai tre assist serviti (3.4), il tutto tirando con una percentuale effettiva dal campo superiore al 65% (66.2%). Soltanto altri tre giocatori nella storia hanno mantenuto questo medie: LeBron James 2016-17, Shaquille O’Neal 1997-98 e Kareem Abdul-Jabbar 1976-77. L’élite nella storia della Lega.