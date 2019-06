Dopo i gravi infortuni di Kevin Durant e Klay Thompson, la prossima stagione sarà la prima da diverso tempo a questa parte in cui non ci sarà una chiara favorita al titolo NBA. Per questo diverse squadre stanno cominciando a muoversi sul mercato alla ricerca di quel giocatore in grado di far fare il salto di qualità e salire di un gradino fino al rango di contender per il titolo. Tra queste potete considerare gli Utah Jazz, che dopo due anni sopra le 50 vittorie e con due stelle giovani come Donovan Mitchell e Rudy Gobert pensano di poter salire di livello. E il giocatore individuato per farlo è Mike Conley: come riportato da Shams Charania di The Athletic, i Memphis Grizzlies stanno intensificando le trattative per muovere il loro giocatore franchigia e i Jazz sono in prima fila per prenderlo in questa settimana del Draft. Il motivo è presto detto: Memphis, forte della seconda scelta assoluta, prenderà con ogni probabilità Ja Morant, una point guard elettrica che andrebbe a fare coppia con la scelta dello scorso anno, Jaren Jackson Jr., e a prendere il posto proprio di Conley, che il prossimo ottobre compirà 32 anni e non condivide le stesse priorità dei due giovani. Il pacchetto che i Jazz possono mettere sul tavolo include di sicuro la scelta numero 23 di questo Draft e possibilmente alcuni giovani come Grayson Allen e giocatori di rotazione come Royce O’Neale e Jae Crowder, anche se far combaciare i salari – Conley guadagnerà 32.5 milioni il prossimo anno e ha un’opzione per la stagione 2020-21 da 34.5 milioni – non sarà semplice, tanto che potrebbe essere coinvolta una terza squadra. La notizia comunque c’è: Mike Conley è sul mercato e i Jazz sono in prima fila per prenderlo, e lo scambio dovrebbe concludersi entro la notte del Draft.