La voglia di tornare a Los Angeles, la suggestione Lakers e lo "spazio" dei Clippers

Nei mesi passati però si era spesso parlato della sua decisione di prendere casa a Los Angeles – cosa che avrebbe effettivamente fatto qualche settimana fa – in vista di un ritorno in California, al quale starebbe già pensando dalla scorsa estate. Prima della cavalcata trionfale con i Raptors, in molti davano per scontato il suo ritorno a LA, con l’unico dubbio legato al nickname da scrivere sul fronte della sua prossima maglia: Lakers o Clippers? La squadra di Danilo Gallinari ha spazio a sufficienza per lui e per un altro All-Star, ma gli infortuni di Klay Thompson e soprattutto di Kevin Durant hanno complicato non poco i piani di quelli che volevano fare il colpo grosso e firmare in estate due stelle in un colpo solo. Per quello sono tornati fortemente d’attualità i Lakers, che i due All-Star adesso a roster li hanno già e sembrano gli unici in grado di poter comporre un trio d’eccellenza in vista della prossima stagione (scenario non realistico secondo alcuni perché Leonard punterebbe in realtà a restare in una squadra tutta costruita attorno a lui). Secondo quanto raccontato invece da persone vicine alla dirigenza gialloviola, i Lakers potrebbero premere sull’acceleratore e puntare forte su di lui (cercando in ogni modo di superare la sua diffidenza), ben consapevoli che a quel punto toccherebbe riempire il roster con contratti al minimo salariale – contando soltanto sul fatto che pur di scendere sul parquet al fianco di un trio con tanto talento a disposizione ci sarebbe la fila. LeBron James, Anthony Davis e Kawhi Leonard: un desiderio irrealizzabile soltanto pochi giorni fa e adesso un sogno quantomeno alla portata, Clippers e Raptors permettendo.