Da tre anni a questa parte è diventato un evento posto al termine della stagione, dopo i playoff e addirittura oltre il Draft. La ciliegina sulla torta, la conclusione della lunga cavalcata che ci siamo appena lasciati alle spalle. La notte dei premi è questo, un momento in cui fare il punto e celebrare i principali protagonisti della stagione conclusa da poco. Mai come quest’anno poi, la battaglia per il titolo di MVP appare serratissima e un discorso a due (con Paul George terzo candidato, che appare però chiaramente indietro rispetto ai primi due): a contendersi la statuetta più ambita sono James Harden - vincitore già lo scorso anno e protagonista di una regular season a livello realizzativo davvero con pochissimi precedenti – e Giannis Antetokounmpo, che ha compiuto un ulteriore passo in avanti, ha reso Milwaukee la miglior squadra per record di vittorie di tutta la NBA, riuscendo ad avere impatto in entrambe le metà campo, a rimbalzo e più in generale come costruttore di gioco. Tanta l’attesa per il premio di MVP che spesso ci si dimentica di tutto il resto, dei diversi riconoscimenti che vengono assegnati: il miglior rookie – ogni riferimento a Doncic non è puramente casuale – il miglior difensore, il miglior allenatore e così via. Una serata insomma in cui si vedrà sfilare sul palco il meglio (presente e passato) che la NBA possa offrire, con buona pace di chi sperava di ottenere un riconoscimento anche a metà giugno, ma è stato costretto a vedere i Toronto Raptors concludere con le braccia alzate al cielo. Una cerimonia di gala, da seguire domani notte in diretta a partire dalle 3 su Sky Sport NBA.