Un’occasione unica, un’intervista esclusiva e uno speciale da seguire su Sky Sport con tanti spunti di riflessione che vanno ben oltre la pallacanestro. Matteo Soragna e Francesco Bonfardeci, a margine dell’evento organizzato ad Atena da Nike per lanciare la prima “signature shoe” nella storia dedicata a un giocatore europeo, hanno avuto l’occasione di incontrare Giannis Antetokounmpo – fresco vincitore del titolo di MVP e uno dei migliori talenti al mondo. Un campione unico nel suo genere per doti fisiche, atletiche, tecniche e soprattutto per la storia personale che lo ha reso uno dei massimi esempi delle possibilità di riscatto che una lega come la NBA riesce a garantire. Per queste ragioni la location scelta per l’incontro tra Antetokounmpo e Soragna non poteva che essere molto particolare: uno speciale girato all’interno del palazzetto del Filathlitikos, la prima squadra in cui ha giocato Giannis e un luogo ben diverso dall’avveneristico Fiserv Forum di Milwaukee, in cui nell’ultima regular season ha dominato contro qualsiasi tipo di avversario. Una lunga chiacchierata sul parquet in cui discutere nel dettaglio di tecnica e movimenti (troppo spesso sottovalutati quelli che il n°34 dei Bucks è in grado di compiere, nonostante la stazza), oltre a valutazioni generale sulla stagione appena conclusa. Impossibile poi non parlare anche della sua famiglia, di quanto siano cambiate le cose per lui e per chi è sempre stato al suo fianco, anche quando la pallacanestro era soltanto un sogno lontano in una vita piena di difficoltà. Una storia unica, raccontata in esclusiva da Antetokounmpo e in onda nei prossimi giorni in uno speciale sui canali Sky Sport.