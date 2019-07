Il ruolo di Dinwiddie nel reclutamento dell’amico Irving

Brooklyn infatti ha fatto tutto il necessario per convincere Durant, mettendo sotto contratto assieme a lui anche Kyrie Irving – in uscita da Boston e in rottura con i Celtics da mesi. Per convincerlo a scegliere il ritorno a New York, i Nets si sono affidati a un agente segreto d’eccezione: Spencer Dinwiddie, che per settimane ha parlato a telefono con la prima scelta assoluta al Draft 2011, lavorando in maniera indiretta anche in favore di Brooklyn: “Tutti noi sapevamo che Spencer stava parlando di continuo con Kyrie, un suo amico ben oltre la pallacanestro”, spiega una fonte interna alla franchigia newyorchese. “Il coaching staff era a conoscenza di questi contatti, così come il front-office. Di certo non passavano tutto il tempo a chiedere: ‘Come vanno le cose?’, ma sapevano che qualcosa si stava muovendo”. Anche grazie al lavoro di Dinwiddie quindi, Irving non ha esitato una volta diventato free agent, entrato da subito in contatto con i Nets con cui ha rapidamente trovato un accordo. Per il n°11 dei Celtics è arrivata un’offerta da 141 milioni in quattro anni, mentre per Dinwiddie un triennale da 34.4 milioni. Analizzando come sono andate le cose nell’affare Durant, entrambi ampiamente meritati meritati.