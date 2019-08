Danilo Gallinari non ha ancora indossato la sua nuova maglia degli Oklahoma City Thunder, ma dal prossimo 6 settembre gli appassionati di videogiochi e di pallacanestro potranno vederlo all'opera con la sua nuova squadra. Come? Ovviamente con NBA 2K20, che ha assegnato al numero 8 azzurro un rating di 83 su 100 nella nuova versione del videogioco di riferimento per i fan della NBA. Al momento Gallinari è impegnato con un altro azzurro, quello della Nazionale italiana che giocherà ai Mondiali di Cina dal 31 agosto in poi, ma alla ripresa della prossima stagione è atteso a Oklahoma City per cominciare la sua nuova avventura con la sua quarta franchigia NBA della carriera. Gallinari ha infatti un ultimo anno di contratto a 22 milioni di dollari, e proprio la scadenza nel 2020 potrebbe portarlo ad essere scambiato nel corso della prossima stagione, visto anche che i Thunder non sembrano avere un roster in grado di competere nella difficilissima Western Conference. Intanto, però, tra poco più di un mese potrete provarlo in campo insieme a Chris Paul, Steven Adams e tutti gli altri membri di OKC.