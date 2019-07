2K ha annunciato oggi gli atleti di copertina di NBA 2K20 con due nomi di primissimo profilo Sulla copertina per la versione Standard e la versione Deluxe del gioco ci sarà il nuovo lungo dei Los Angeles Lakers Anthony Davis: sei volte All-Star, tre volte primo quintetto All-NBA, tre volte NBA All-Defensive Team e medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2012, Anthony Davis ritorna in copertina dopo esserci già stato nel 2014 insieme a James Harden e Steph Curry. “Sono onorato di poter rappresentare ancora una volta NBA 2K” ha detto Davis. “Essere scelto come volto di NBA 2K20 vuol dire tantissimo per me: sono eccitato all’idea che i fan questo autunno possano provare il miglior titolo sportivo del mondo”. Sulla cover della Legend Edition ci sarà invece Dwyane Wade, appena ritiratosi dopo aver vinto tre titoli NBA con il premio di MVP delle Finals 2006. “Sono stato fortunato ad aver potuto giocare 16 anni il gioco che amo ai più alti livelli possibili, mi rende estremamente orgoglioso finire la mia carriera unendomi ai più grandi atleti NBA come atleta di copertina della NBA 2K Legend Edition. La mia famiglia ed io amiamo NBA 2K, sono immensamente grato a tutti i fan che mi hanno guardato e che hanno giocato vestendo i miei panni in tutti questi anni”. “Il franchise NBA 2K sceglie sempre i migliori talenti NBA per la copertina del proprio titolo” ha dichiarato Alfie Brody, Vice Presidente Marketing di NBA 2K. “Anthony e Dwyane rappresentano tutto quello che rende il basket un fenomeno planetario: schiacciate memorabili, talento inarrivabile, eredità per i giocatori del futuro che vengono ispirati nel diventare NBA superstar.”

Tutte le edizioni di NBA 2K20 saranno disponibili a partire dal 6 Settembre 2019 per PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.