Dopo la scelta fatta lo scorso luglio durante la free agency, il rifiuto dell’offerta Lakers e la contemporanea decisione di rilanciare le ambizioni da titolo dei Clippers, c’era davvero poco che Kawhi Leonard potesse fare per ferire ancora di più l’orgoglio della franchigia gialloviola. La foto postata da uno degli account legati a Kobe Bryant (“Mamba Sports Academy”, progetto che la leggenda dei Lakers porta avanti da quando si è ritirato dal basket giocato) è riuscita in questa impresa. Uno scatto che ritrae Leonard con la solita smorfia concentrata – difficile sperare di catturare una posa differente – mentre ascolta Bryant che ne studia i movimenti e dispensa consigli. “Ring Talk”, il lancio del tweet che conclude l’opera e colpisce al cuore i Lakers: anche l’altra franchigia di Los Angeles studia per vincere il titolo, con buona pace di sperava di vedere Kawhi duettare con LeBron. L’acuto, soltanto in allenamento, è arrivato al fianco di Kobe – uno dei tanti giocatori NBA in attività a essersi rivolto a lui in estate, stando a quanto raccontato da Marc Stein del New York Times. Alla lista infatti vanno aggiunti anche nomi noti come Paul George e Kyrie Irving; altri due free agent spesso accostati ai Lakers in passato, prima di decidere di approdare in altri lidi. Gli altri sono Jamal Murray, Isaiah Thomas, John Collins, Buddy Hield, Aaron Gordon, Jordan Clarkson e Kentavious Caldwell-Pope (sì, almeno un rappresentante del roster gialloviola era presente in lista). Una prospettiva invitante per tutti, anche per un campione affermato come Leonard. Da giocatori come Bryant infatti ci sarà sempre da imparare.