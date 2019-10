3/7 ©Getty

Alla sirena finale sono 30 i punti di Edwards - miglior realizzatore del match, con ben quattro triple nella terza frazione arrivate da oltre 10 metri di distanza dal canestro. Una serata speciale al tiro per lui, che promette così scintille anche in regular season: il record di canestri da lontano in un quarto è nove e appartiene a Klay Thompson (raccolto contro Sacramento quando segnò 37 punti in 12 minuti) e la speranza per Edwards è quella di vivere altre serate del genere