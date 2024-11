In una serata già speciale - gli Hawks debutteranno le loro maglie City Edition per la stagione 2024-25, che introducono il colore azzurro - Atlanta approfitta della gara interna contro Dallas per rendere onore a un campione del proprio passato, Dikembe Mutombo, scomparso lo scorso 30 settembre. L'omaggio al 4 volte miglior difensore NBA prenderà forma in tanti modi diversi: ci sarà un adesivo speciale sul campo di gioco della State Farm Arena a ricordare il n°55 degli Hawks; i giocatori indosseranno una maglia speciale durante il riscaldamento prepartita in suo onore; e a ogni stoppata di un giocatore della squadra di casa stopperà un tiro a un avversario dagli altoparlanti dell'arena echeggerà il classico "No, no, no" con voce baritonale che ha reso famoso Mutombo, grazie a una traccia audio pre-registrata. Sono infatti 3.289 le stoppate collezionate dal centro africano in carriera, dato che lo posiziona al secondo posto all-time: a lui - che già ha il suo n°55 ritirato dalla franchigia della Georgia - gli Hawks dedicheranno anche un video tributo durante l'intervallo della sfida contro i Mavs.