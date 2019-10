NBA, Utah giura fedeltà a Snyder: tutti i 30 allenatori sulle panchine NBA

20/30 ©Getty

NEW YORK KNICKS, DAVID FIZDALE | “Take that for data”: una dichiarazione, un vero e proprio manifesto ideologico per Fizdale - una frase pronunciata al termine dell’esperienza playoff con i Grizzlies di qualche anno fa. Il suo momento migliore, assieme a quelli trascorsi al fianco di Spoelstra a Miami. Adesso invece tocca fare i conti con una realtà complicata come quella di New York: lo scorso anno sono arrivate 17 vittorie e 65 sconfitte e in questa stagione le aspettative non sembrano cambiate. Il processo di ricostruzione in casa Knicks è ancora molto lungo