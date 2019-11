NBA, la top-20 dei giocatori più pagati per singola gara: più di 300mila dollari a partita

In alcuni casi gli infortuni hanno fatto lievitare l'incasso per un singolo match, in altri le centinaia di milioni di dollari guadagnati hanno tenuto il compenso in alto, nonostante le oltre 1000 presenze. Questo il risultato finale: la classifica dei 20 giocatori NBA - tra quelli che hanno disputato almeno 100 partite in carriera - che hanno portato a casa più dollari per ogni singola partita disputata (i compensi sono rivisti in base all'inflazione e indicizzati al 2019)