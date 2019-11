In un momento caldissimo della partita, con Boston avanti di sei a tre minuti dalla fine del quarto quarto, Kawhi Leonard ha tirato fuori una giocata clamorosa. Il numero 2 dei Clippers, fino a lì un po’ in ombra, ha battuto in velocità Marcus Smart andando a schiacciare sulla testa del povero Theis, letteralmente travolto dall’atletismo di Kawhi. Una giocata che è risultata poi decisiva per la vittoria dei Clippers 107-104 all’overtime