NBA, risultati della notte: George e Leonard debuttano vincendo, Denver ferma Houston

Paul George e Kawhi Leonard scendo in campo per la prima volta insieme e i Clippers vincono in casa contro i Celtics al termine di una partita bellissima, risolta solo al supplementare. Denver ferma la striscia di 8 vittorie dei Rockets tenendoli per la prima volta sotto 100 punti. Un altro show di Luka Doncic: tripla doppia da 35 punti in meno di 26 minuti, primo di sempre a riuscirci. Settima sconfitta in fila per San Antonio, sconfitta a Washington nonostante i 10 punti di Belinelli. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte