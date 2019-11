NBA, Montrezl Harrell litiga con il fratello di Westbrook a fine partita

Non solo Patrick Beverley: da oggi Russell Westbrook ha un nemico in più nello spogliatoio dei Clippers. Montrezl Harrell infatti ha fatto di tutto per sottolineare la vittoria in volata e in rimonta dei losangelini contro Houston: parole e smorfie che Raynard - il fratello del n°0 di Houston - non ha digerito, iniziando una discussione a distanza con il lungo della squadra di Los Angeles. Un battibecco proseguito anche dopo la sirena finale, tanto da spingere il fratello di Westbrook a inseguire il n°5 dei Clippers anche sul parquet. Quella è stata la goccia che ha fatto scattare la sicurezza dello Staples Center, che si è lanciata su di lui e lo ha accompagnato fuori dall’arena: “Mi sono messo a esultare assieme alla gente della mia città e con i miei tifosi, è l’unica cosa di cui mi preoccupo. E della vittoria, il resto non conta”. Il gesto che invece ha fatto più discutere è quello di Beverley che, rientrato in panchina, ha preso in giro Westbrook dopo il tentativo del possibile sorpasso sbagliato a pochi secondi dalla sirena: un'imitazione ben riuscita del movimento di tiro dall'arco del giocatore di Houston, l'ennesimo capitolo di una rivalità diventata ormai una delle più discusse dell'intera NBA.