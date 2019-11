NBA, risultati della notte: LeBron batte ancora Gallinari, Spurs mai così male

21/24 ©Getty

DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 128-103 | Gli Hawks concedono 76 punti nel solo primo tempo ai Pistons e incassano così una sconfitta in una gara mai realmente in equilibrio. “Dobbiamo capire cosa fare per competere, per giocare come una squadra di professionisti”, sottolinea un arrabbiato coach Pierce dopo aver tenuto i suoi a lungo in spogliatoio al termine della sfida. Detroit non segnava 76 punti in due quarti dal 1983, interrompendo una striscia da cinque sconfitte in fila. Le stesse subite da Atlanta, che nelle ultime 8 partite ha concesso almeno 120 punti ai suoi avversari: davvero troppo per pensare di iniziare a vincere

