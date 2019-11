NBA, risultati della notte: Lakers e Bucks fanno 7 in fila, sorride Belinelli, Melli ko

10/16 ©Getty

Prestazione individuale clamorosa per LaVine, che risponde così sul campo al suo allenatore (e alle polemiche): per lui sono 49 punti - nuovo massimo in carriera - con 13/17 al tiro dalla lunga distanza. Eguagliato Steph Curry per canestri da tre punti in una singola partita, secondo soltanto a Klay Thompson - primo a quota 14, canestri raccolti proprio contro Chicago lo scorso anno. Una partita perfetta, chiusa in maniera straordinaria con l’acuto a otto decimi dalla sirena: la prossima volta coach Boylen ci penserà un po’ prima di metterlo di nuovo in panchina, come accaduto contro Miami