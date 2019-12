NBA a New York: guida a una serata al Madison Square Garden

11/15

L'inno nazionale, un momento imperdibile. Prima di ogni partita viene eseguito l'inno nazionale degli Stati Uniti. È una tradizione inscalfibile dello sport a stelle e strisce e diventa l'occasione per un momento collettivo sempre molto sentito dagli americani, a cui tutto si può toccare tranne che "The Star Spangled Banner". Ogni sera le squadre chiamano un artista diverso per eseguirlo, e dal modo in cui reagisce il pubblico potete capire se l'esibizione sta piacendo oppure no. Se qualcuno inizia a gridare già all'acuto di "And the rocket’s red glare" vuoi dire che il cantante sta andando benone; se si guadagna un'ovazione prima ancora dell'acuto di quando comincia "O'er the land of the free", stiamo parlando di una super serata, prima del grande finale a cui tutti si uniscono per un applauso gigantesco. Fate in modo di seguirlo (rigorosamente in piedi, come vi inviterà a fare lo speaker) e di portarvelo a casa come uno dei ricordi più belli della serata.