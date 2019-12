13/24 ©Getty

La lista degli assenti è lunga soprattutto in casa Raptors, che nella rotazione ridotta ai minimi termini trovano la miglior scusante di una sconfitta arrivata in un finale in cui sono venute meno le energie. Siakam, Gasol e Powell sono soltanto gli ultimi nomi degli assenti in una stagione maledetta sotto questo punto di vista per i canadesi. Kyle Lowry le prova tutte per non far pesare la loro assenza, giocando 44 minuti chiusi con 30 punti, 9 assist, 6 rimbalzi e 5 triple. Ibaka ne aggiunge 23 con 9 rimbalzi e 11 bersagli dal campo: abbastanza per allungare la partita, ma non sufficienti per vincerla