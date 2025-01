Gli Hawks scherzano sul "TikTok ban" citando Melo

Per qualche ora TikTok è andato offline negli Stati Uniti, salvo essere riportato in attività del popolare social network nella giornata di domenica. Gli Atlanta Hawks hanno scherzato sul breve periodo di inattività di TikTok postando una foto in maglia numero 15 di Carmelo Anthony: nel 2018 Melo era stato scambiato in Georgia dagli Oklahoma City Thunder, salvo essere subito tagliato senza mai giocare con gli Hawks. L’account della squadra però non ha dimenticato, realizzando un post ad hoc su X

L’ultimo weekend negli Stati Uniti è stato contrassegnato dal cosiddetto “TikTok Ban”: per diverse ore nella notte tra sabato e domenica il popolare social network è andato offline negli USA per scelta dell’azienda cinese ByteDance che lo possiede. La decisione era arrivata dopo la legge negli USA che obbligava l’azienda a vendere la piattaforma ad un acquirente non legato al governo cinese entro il 19 gennaio, ma dopo poche ore TikTok è tornato gradualmente disponibile per i suoi 170 milioni di utenti negli USA, rimanendo quindi offline per poco tempo. Un’eventualità che ha riportato alla mente uno dei passaggi meno conosciuti della carriera di Carmelo Anthony, prontamente sfruttato dai social media manager degli Atlanta Hawks. Pochi si ricordano infatti che nell’estate del 2018 Melo è stato formalmente un giocatore di Atlanta, a cui gli Oklahoma City Thunder avevano scaricato il suo contratto all’interno di una trade. Anthony ovviamente non ha disputato neanche una partita con gli Hawks, venendo subito tagliato dalla franchigia per permettergli di firmare ovunque volesse (scelte gli Houston Rockets e durò 10 partite), ma consegnandogli comunque una maglia numero 15 come ricordo — provocando l’ilarità anche dell’amico LeBron James, che su Twitter rispose “Che percorso incredibile ad Atlanta fratello mio!” e una decina di emoji che ridevano.