Non va bene invece il ritorno in campo di Beal, che dopo aver saltato le ultime due gare per un dolore alla gamba destra è rientrato per guidare Washington con 27 punti. Era da 194 partite che Beal non ne saltava una, rimanendo in campo per 30 minuti: “Quando sono arrivato in NBA, per un paio di anni mi dicevano che non potevo rimanere in campo perché mi facevo sempre male. Mi sono impegnato tanto per togliermi quell’etichetta” ha detto dopo la gara