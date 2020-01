NBA, grave infortunio per Jonathan Isaac, esce in barella. VIDEO

Attimi di paura per gli Orlando Magic. Nel corso del primo quarto della gara poi vinta contro gli Washington Wizards, i Magic hanno perso Jonathan Isaac per un grave infortunio al ginocchio sinistro, anche se sarebbe potuta andare peggio. L’ala di Orlando è crollata a terra dopo aver messo male il piede per terra nel tentativo di superare Bradley Beal ed è stato portato fuori dal campo immobilizzato in barella, temendo la rottura del legamento crociato. La prima valutazione parla però solo di un’iperestensione del ginocchio sinistro, anche se la diagnosi sarà più chiara dopo la risonanza magnetica. Isaac però dopo la gara si è detto ottimista di aver evitato il peggio: "Non mi sono mai fatto male al ginocchio prima d'ora, perciò quando è successo ho pensato subito al peggio. ‘Wow, è finita’. Ma già quando ero per terra mi sono sentito sempre meglio, perciò mi sono rassicurato che tutto sarebbe andato per il verso giusto". Anche coach Steve Clifford ha ammesso che poteva andare molto peggio: "È stato spaventoso e sinceramente abbiamo avuto fortuna. Ero lì e dal modo in cui si è girato mi è sembrato di sentire un 'pop', che di solito vuol dire solo brutte cose".