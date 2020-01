NBA, Nicolò Melli a Sky: "Panchina? Speravo non succedesse, ma sta succedendo"

Al termine della sconfitta dei suoi New Orleans Pelicans sul campo dei Lakers, Nicolò Melli ha fatto il punto sulla sua stagione a Skysport.it dopo la settima panchina nelle ultime undici gare: "Non fa piacere, ma sapevo che sarebbe potuto succedere. Devo solo farmi trovare pronto per quando ci sarà un’opportunità, se ci sarà"

Non è sicuramente un momento felice per Nicolò Melli. I suoi New Orleans Pelicans hanno interrotto contro i Los Angeles Lakers una striscia di quattro successi in fila, ma di cui Melli non ha comunque fatto parte visto che in sette delle ultime undici gare non ha messo piede in campo per scelta tecnica di coach Alvin Gentry. Queste le sue parole in esclusiva a Skysport.it dopo il match dello Staples Center.

Cosa non è andato nella sconfitta con i Lakers?

“Non siamo stati bravi ad arginarli, soprattutto Anthony Davis. Loro sono una squadra che lotterà per il titolo, noi venivamo da una buona serie di vittorie: non abbiamo cominciato il 2020 nel migliore dei modi, ma domani giochiamo di nuovo perché siamo in back-to-back, perciò possiamo rifarci subito”.

Questa sera non hai giocato: sette delle ultime undici senza entrare in campo. Non deve essere facile.

“Grazie per averlo ricordato… È una cosa che avevo messo in preventivo: sicuramente non fa piacere, senza ombra di dubbio, ma sapevo che sarebbe potuto succedere. Speravo che non succedesse, però sta succedendo. Bisogna solo lavorare e farsi trovare pronti per quanto ci sarà un’opportunità, se ci sarà”.

Sta rientrando anche Zion Williamson: come lo hai visto in allenamento?

“Sì, sta rientrando però ancora non si sa quando, come e perché. Io lo avevo già visto in precampionato ed è inutile che vi dica che è una forza della natura. Quando arriverà ci potrà dare una grossa mano sicuramente, ma questo è scontato”.

Che problemi state incontrando, soprattutto in difesa?

“Sono abbastanza nuovo a questo mondo, perciò ho tutto da imparare e tutto da adattarmi. Quello che ho imparato in Europa non so quanto valga in NBA”.

[Intervista di Zeno Pisani | Video di Sheyla Ornelas]